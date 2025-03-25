Россия заявила, что не отдаст ЗАЭС Украине или под контроль других государств

Министерство иностранных дел РФ заявило, что государство-агрессор "не считает возможным" передачу украинской Запорожской АЭС или контроля над ней Украине или любой другой стране.

Источник: МИД РФ



Дословно: "Возращение станции в российскую атомную отрасль – давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать. Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны".

Детали: Российские захватчики, попирающие международное право, пытаются при этом к нему апеллировать. Они ссылаются на то, что признали временно оккупированную территорию Запорожской области Украины российской территорией и считают невозможным допустить и совместную эксплуатацию ЗАЭС с каким-либо государством.

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