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Россия заявила, что не отдаст ЗАЭС Украине или под контроль других государств

Валентина РоманенкоВторник, 25 марта 2025, 20:55
Россия заявила, что не отдаст ЗАЭС Украине или под контроль других государств
ЗАЭС, иллюстративное фото Anadolu Agency via Getty Images

Министерство иностранных дел РФ заявило, что государство-агрессор "не считает возможным" передачу украинской Запорожской АЭС или контроля над ней Украине или любой другой стране.

Источник: МИД РФ

Дословно: "Возращение станции в российскую атомную отрасль – давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать. Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны".

Детали: Российские захватчики, попирающие международное право, пытаются при этом к нему апеллировать. Они ссылаются на то, что признали временно оккупированную территорию Запорожской области Украины российской территорией и считают невозможным допустить и совместную эксплуатацию ЗАЭС с каким-либо государством.

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Предыстория:

  • Администрация президента Дональда Трампа добивается новых условий для доступа США к критически важным полезным ископаемым и энергетическим активам в Украине, расширяя свои экономические требования к Киеву в рамках продвижения мирного соглашения с Россией.
  • Министр энергетики США Крис Райт заявил, что США могут взять на себя управление атомной электростанцией в Украине "без особых проблем", если будет принято соответствующее политическое решение.
  • Президент Владимир Зеленский отмечал, что вопрос собственности Запорожской АЭС не обсуждался со США, но без контроля Украины она работать не будет.
  • Россияне оккупировали ЗАЭС 4 марта 2022 года, с тех пор оккупанты периодически обстреливают объект, что грозит ядерной катастрофой. Также они завезли туда свой персонал.

ЗАЭСРосcияоккупация
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