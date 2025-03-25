Россия заявила, что не отдаст ЗАЭС Украине или под контроль других государств
Министерство иностранных дел РФ заявило, что государство-агрессор "не считает возможным" передачу украинской Запорожской АЭС или контроля над ней Украине или любой другой стране.
Источник: МИД РФ
Дословно: "Возращение станции в российскую атомную отрасль – давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать. Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны".
Детали: Российские захватчики, попирающие международное право, пытаются при этом к нему апеллировать. Они ссылаются на то, что признали временно оккупированную территорию Запорожской области Украины российской территорией и считают невозможным допустить и совместную эксплуатацию ЗАЭС с каким-либо государством.
Предыстория:
- Администрация президента Дональда Трампа добивается новых условий для доступа США к критически важным полезным ископаемым и энергетическим активам в Украине, расширяя свои экономические требования к Киеву в рамках продвижения мирного соглашения с Россией.
- Министр энергетики США Крис Райт заявил, что США могут взять на себя управление атомной электростанцией в Украине "без особых проблем", если будет принято соответствующее политическое решение.
- Президент Владимир Зеленский отмечал, что вопрос собственности Запорожской АЭС не обсуждался со США, но без контроля Украины она работать не будет.
- Россияне оккупировали ЗАЭС 4 марта 2022 года, с тех пор оккупанты периодически обстреливают объект, что грозит ядерной катастрофой. Также они завезли туда свой персонал.