Трамп каже, що США "розглянуть" вимоги Росії щодо припинення вогню в Чорному морі

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона розгляне висунуті Росією вимоги для згоди на припинення вогню в Чорному морі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Трампа журналістам у Білому домі 25 березня

Деталі: У Трампа спитали, чи погодились США на вимоги щодо послаблення санкцій, які оголосив Кремль для "перемирʼя" в Чорному морі.

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"Вони (американська сторона. – Ред.) будуть розглядати їх, і ми зараз думаємо про них усіх. Є приблизно п'ять чи шість умов. Ми розглядаємо їх усі", – відповів президент США.

За підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США, Росія та Україна домовились про "забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".

Тим не менш, після цього Росія викотила список вимог, серед яких – послаблення низки санкцій проти сільськогосподарського сектору.

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Глава Міноборони України Рустем Умєров раніше повідомив, що для впровадження домовленостей стосовно припинення вогню в Чорному морі та ударів по енергообʼєктах потрібні додаткові технічні консультації.