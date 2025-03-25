Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Трамп говорит, что США "рассмотрят" требования России о прекращении огня в Черном море

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 25 марта 2025, 21:58
Трамп говорит, что США рассмотрят требования России о прекращении огня в Черном море
Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Трампа журналистам в Белом доме 25 марта

Детали: У Трампа спросили, согласились ли США на требования по ослаблению санкций, которые объявил Кремль для "перемирия" в Черном море.

Реклама:

"Они (американская сторона. – Ред.) будут рассматривать их, и мы сейчас думаем о них всех. Есть примерно пять или шесть условий. Мы рассматриваем их все", – ответил президент США.

По итогам переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта США, Россия и Украина договорились о "обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море".

Тем не менее, после этого Россия выкатила список требований, среди которых – ослабление ряда санкций против сельскохозяйственного сектора.

РЕКЛАМА:

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров ранее сообщил, что для внедрения договоренностей о прекращении огня в Черном море и ударов по энергообъектам нужны дополнительные технические консультации.

СШАЧерное морепереговорыроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
Жена подозреваемого экс-советника ОП Шила приобрела недвижимости в Дубае на $4 млн - Радио Свобода
Ответ Трампу: Канада вводит 25% пошлины на автомобили из США
В Грузии сократили срок безвизового пребывания украинцев до одного года
В вопросе полного прекращения огня дожать Россию можно за недели-месяцы – Зеленский
Полиция выяснила причину взрыва на столичном рынке "Юность": найдены остатки гранаты
Все новости...
Украина передала США список энергообъектов, по которым Россия не должна бить во время перемирия
Кремль отверг безусловное прекращение огня в Черном море: требуют снять санкции
Россия заявила, что не отдаст ЗАЭС Украине или под контроль других государств
Войска РФ массированно атаковали Кривой Рог: прозвучало не менее 15 взрывов
Последние новости
23:46
Россияне запустили беспилотники: В Киеве работает ПВО
23:40
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
23:34
Новости экономики 3 апреля: мир реагирует на пошлины Трампа, Кличко увольняет подозреваемых в коррупции
23:14
Трамп о тарифах: Была операция, как на пациенте, я говорил, что все будет именно так
23:05
Генштаб: На фронте произошло 111 столкновений
22:59
Спортивная история дня. Самые ожесточенные противостояния напарников в Формуле-1
22:57
В Оперете состоялась премьера оперы "Луна" Карла Орфа: стоит ли она внимания
22:38
Сибига в разговоре с Рубио подтвердил решимость Украины по соглашению о недрах
22:17
В США проверят роль главы Пентагона в инциденте с Signal
21:56
"Не думайте, что все оставшиеся на своей земле – предатели". Как это – жить в оккупации
Все новости...
Реклама:
Реклама: