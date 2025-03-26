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Директор ЦРУ: Українці боротимуться навіть голими руками, якщо доведеться

Іван Д'яконовСереда, 26 березня 2025, 02:03
Директор ЦРУ: Українці боротимуться навіть голими руками, якщо доведеться
Джон Реткліфф. Фото: Getty Images

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф переконаний, що українські військові будуть воювати навіть голими руками, якщо не матимуть умов, прийнятних для міцного миру.

Джерело: Реткліфф під час слухань у Сенаті США

Дослівно: "Але, що стосується українського опору, то український народ і армія недооцінюються вже кілька років. Я переконаний на основі своїх роздумів і спостережень з точки зору розвідки, що вони будуть воювати голими руками, якщо їм доведеться, якщо вони не матимуть умов, прийнятних для міцного миру".

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Деталі: Він заявив, що президент США Дональд Трамп прагне завершити війну на таких умовах, які приведуть до тривалого миру. І в ЦРУ вжили заходів для того, щоб підтримати таку мету Трампа.

Очільник ЦРУ запевнив, що Трамп розуміє небезпеку, яку становитиме перемога Росії, та наголосив, що в разі "успішних переговорів" жодна зі сторін не зможе досягти своїх максималістських цілей.

Водночас він зазначив, що російська армія має перевагу на полі бою та повільно просувається вперед.

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