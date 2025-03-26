Директор ЦРУ: Українці боротимуться навіть голими руками, якщо доведеться
Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф переконаний, що українські військові будуть воювати навіть голими руками, якщо не матимуть умов, прийнятних для міцного миру.
Джерело: Реткліфф під час слухань у Сенаті США
Дослівно: "Але, що стосується українського опору, то український народ і армія недооцінюються вже кілька років. Я переконаний на основі своїх роздумів і спостережень з точки зору розвідки, що вони будуть воювати голими руками, якщо їм доведеться, якщо вони не матимуть умов, прийнятних для міцного миру".
Деталі: Він заявив, що президент США Дональд Трамп прагне завершити війну на таких умовах, які приведуть до тривалого миру. І в ЦРУ вжили заходів для того, щоб підтримати таку мету Трампа.
Очільник ЦРУ запевнив, що Трамп розуміє небезпеку, яку становитиме перемога Росії, та наголосив, що в разі "успішних переговорів" жодна зі сторін не зможе досягти своїх максималістських цілей.
Водночас він зазначив, що російська армія має перевагу на полі бою та повільно просувається вперед.