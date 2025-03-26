Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф убежден, что украинские военные будут воевать даже голыми руками, если не будут иметь условий, приемлемых для прочного мира.

Источник: Рэтклифф во время слушаний в Сенате США

Дословно: "Но, что касается украинского сопротивления, то украинский народ и армия недооцениваются уже несколько лет. Я убежден на основе своих размышлений и наблюдений с точки зрения разведки, что они будут воевать голыми руками, если им придется, если они не будут иметь условий, приемлемых для прочного мира".

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Детали: Он заявил, что президент США Дональд Трамп стремится завершить войну на таких условиях, которые приведут к длительному миру. И в ЦРУ приняли меры для того, чтобы поддержать такую цель Трампа.

Глава ЦРУ заверил, что Трамп понимает опасность, которую будет представлять победа России, и подчеркнул, что в случае "успешных переговоров" ни одна из сторон не сможет достичь своих максималистских целей.

В то же время он отметил, что российская армия имеет преимущество на поле боя и медленно продвигается вперед.