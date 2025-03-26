Росія атакувала Сумщину безпілотниками: пошкоджені багатоповерхівки та магазини

У ніч на 26 березня російські безпілотники вдарили по Охтирці на Сумщині. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, магазини та інші об’єкти міської інфраструктури.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Внаслідок удару трьох безпілотників пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки, чотири магазини, адміністративне приміщення підприємства, кілька автомобілів, господарчі споруди та кіоски на території ринку".

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Деталі: Також сталося загоряння однієї господарчої будівлі.

"За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає", – повідомили в ОВА.