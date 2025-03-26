Росія атакувала Сумщину безпілотниками: пошкоджені багатоповерхівки та магазини
Середа, 26 березня 2025, 06:13
У ніч на 26 березня російські безпілотники вдарили по Охтирці на Сумщині. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, магазини та інші об’єкти міської інфраструктури.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація
Дослівно: "Внаслідок удару трьох безпілотників пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки, чотири магазини, адміністративне приміщення підприємства, кілька автомобілів, господарчі споруди та кіоски на території ринку".
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Деталі: Також сталося загоряння однієї господарчої будівлі.
"За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає", – повідомили в ОВА.