Россия атаковала Сумскую область беспилотниками: повреждены многоэтажки и магазины
Среда, 26 марта 2025, 06:13
В ночь на 26 марта российские беспилотники ударили по Ахтырке в Сумской области. В результате атаки повреждены жилые дома, магазины и другие объекты городской инфраструктуры.
Источник: Сумская областная военная администрация
Дословно: "В результате удара трех беспилотников повреждены два многоквартирных жилых дома, четыре магазина, административное помещение предприятия, несколько автомобилей, хозяйственные постройки и киоски на территории рынка".
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Детали: Также произошло возгорание одной хозяйственной постройки.
"По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", – сообщили в ОВА.