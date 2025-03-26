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Россия атаковала Сумскую область беспилотниками: повреждены многоэтажки и магазины

Иван ДьяконовСреда, 26 марта 2025, 06:13
Россия атаковала Сумскую область беспилотниками: повреждены многоэтажки и магазины
Фото: Сумская ОВА

В ночь на 26 марта российские беспилотники ударили по Ахтырке в Сумской области. В результате атаки повреждены жилые дома, магазины и другие объекты городской инфраструктуры.

Источник: Сумская областная военная администрация

Дословно: "В результате удара трех беспилотников повреждены два многоквартирных жилых дома, четыре магазина, административное помещение предприятия, несколько автомобилей, хозяйственные постройки и киоски на территории рынка".

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Детали: Также произошло возгорание одной хозяйственной постройки.

"По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", – сообщили в ОВА.

Сумская областьбеспилотники
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