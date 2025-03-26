Втрати Росії у війні: за минулу добу мінус 1 280 вояк
Середа, 26 березня 2025, 07:53
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 280 ворожих солдатів та понад 170 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.03.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 907 220 (+1 280) осіб,
- танків – 10 430 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 21 685 (+15) од,
- артилерійських систем – 25 207 (+17) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30 818 (+59) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41 901 (+77) од,
- спеціальної техніки – 3 786 (+1) од.
Дані уточнюються.