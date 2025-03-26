Потери России в войне: за минувшие сутки минус 1 280 вояк
Среда, 26 марта 2025, 07:53
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 280 вражеских солдат и более 170 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.03.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 907 220 (+1 280) человек,
- танков – 10 430 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 21 685 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 25 207 (+17) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 30 818 (+59) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 41 901 (+77) ед,
- специальной техники – 3 786 (+1) ед.
Данные уточняются.