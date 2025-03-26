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Потери России в войне: за минувшие сутки минус 1 280 вояк

Ирина БалачукСреда, 26 марта 2025, 07:53
Потери России в войне: за минувшие сутки минус 1 280 вояк
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 280 вражеских солдат и более 170 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.03.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 907 220 (+1 280) человек,
  • танков – 10 430 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 685 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 25 207 (+17) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 30 818 (+59) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 41 901 (+77) ед,
  • специальной техники – 3 786 (+1) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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