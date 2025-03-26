Атака на Кривий Ріг: вирували пожежі, пошкоджено підприємство, склади і авто

Внаслідок російської дронової атаки у Кривому Розі на Дніпропетровщині спалахнули пожежі і пошкоджено підприємство, адмінбудівлю, склади та автомобілі, але минулося без постраждалих.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі ворог атакував область безпілотниками. Через це у Кривому Розі сталося декілька займань. Вогонь надзвичайники приборкали. У місті понівечені адмінбудівля, складські приміщення, підприємство та шість авто".

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Деталі: Також від вечора 25 березня окупати били по Нікопольському району. Під удар потрапили райцентр і Марганецька громада. Там пошкоджені 2 багатоквартирні будинки, підприємство та легковик.

За словами Лисака, над Дніпропетровщиною знищили 12 БпЛА.

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