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Атака на Кривий Ріг: вирували пожежі, пошкоджено підприємство, склади і авто

Ірина БалачукСереда, 26 березня 2025, 08:33
Атака на Кривий Ріг: вирували пожежі, пошкоджено підприємство, склади і авто
Фото з Telegram Сергія Лисака

Внаслідок російської дронової атаки у Кривому Розі на Дніпропетровщині спалахнули пожежі і пошкоджено підприємство, адмінбудівлю, склади та автомобілі, але минулося без постраждалих.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram  

Пряма мова очільника області: "Вночі ворог атакував область безпілотниками. Через це у Кривому Розі сталося декілька займань. Вогонь надзвичайники приборкали. У місті понівечені адмінбудівля, складські приміщення, підприємство та шість авто".

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Деталі: Також від вечора 25 березня окупати били по Нікопольському району. Під удар потрапили райцентр і Марганецька громада. Там пошкоджені 2 багатоквартирні будинки, підприємство та легковик.

За словами Лисака, над Дніпропетровщиною знищили 12 БпЛА.

Передісторія:

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