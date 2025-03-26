Атака на Кривой Рог: бушевали пожары, повреждены предприятие, склады и авто

В результате российской дроновой атаки в Кривом Роге Днепропетровской области вспыхнули пожары и повреждены предприятие, админздание, склады и автомобили, но обошлось без пострадавших.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью враг атаковал область беспилотниками. Из-за этого в Кривом Роге произошло несколько возгораний. Огонь чрезвычайники укротили. В городе повреждены админздание, складские помещения, предприятие и шесть авто".

Реклама:

Детали: Также с вечера 25 марта оккупанты били по Никопольскому району. Под удар попали райцентр и Марганецкая община. Там повреждены 2 многоквартирных дома, предприятие и легковушка.

По словам Лысака, над Днепропетровщиной уничтожили 12 БпЛА.

Предыстория:

РЕКЛАМА: