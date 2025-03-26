Росіяни вночі атакували 117 безпілотниками: 56 БпЛА було збито, 48 – не досягли цілей

У ніч на 26 березня російські загарбники атакували Україну 117-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона збила 56 БпЛА.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: Повідомляється, що станом на 9.00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі, сході та в центрі країни.

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48 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.