Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Росіяни вночі атакували 117 безпілотниками: 56 БпЛА було збито, 48 – не досягли цілей

Станіслав ПогоріловСереда, 26 березня 2025, 09:06
Росіяни вночі атакували 117 безпілотниками: 56 БпЛА було збито, 48 – не досягли цілей
ілюстративне фото: Зеленський у Telegram

У ніч на 26 березня російські загарбники атакували Україну 117-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона збила 56 БпЛА.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: Повідомляється, що станом на 9.00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі, сході та в центрі країни.

Реклама:

48 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

безпілотникиППОросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлюєтьсяРосійська армія атакувала Харків безпілотниками: виникла пожежа, 12 людей постраждали
Відповідь Трампу: Канада вводить 25% мита на автомобілі з США
У Грузії скоротили термін безвізового перебування українців до одного року
У питанні повного припинення вогню дотиснути Росію можна за тижні-місяці – Зеленський
Поліція з'ясувала причину вибуху на столичному ринку "Юність": знайшли залишки гранати
Зеленський: "Червона лінія" – жодних зменшень в рази нашої армії
Усі новини...
безпілотники
Російська атака: на Черкащині горів об’єкт інфраструктури
Атака на Кривий Ріг: вирували пожежі, пошкоджено підприємство, склади і авто
Росія атакувала Сумщину безпілотниками: пошкоджені багатоповерхівки та магазини
Останні новини
23:34
Новини економіки 3 квітня: світ реагує на мита Трампа, Кличко звільняє підозрюваних в корупції
23:14
Трамп про тарифи: Була операція, як на пацієнті, я казав, що все буде саме так
23:08
оновлюєтьсяРосійська армія атакувала Харків безпілотниками: виникла пожежа, 12 людей постраждали
23:05
Генштаб: На фронті відбулось 111 зіткнень
22:59
Спортивна історія дня. Найзапекліші протистояння напарників у Формулі-1
22:57
В Опереті відбулась прем’єра опери "Місяць" Карла Орфа: чи варта вона уваги
22:38
Сибіга в розмові з Рубіо підтвердив рішучість України щодо угоди про надра
22:17
У США перевірять роль глави Пентагону в інциденті з Signal
21:56
"Не думайте, що всі, хто залишилися на своїй землі – зрадники". Як це – жити в окупації
21:49
У Лондонській опері пояснили, чому запросили пропутінську співачку Нетребко
Усі новини...
Реклама:
Реклама: