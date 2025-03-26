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Россияне ночью атаковали 117 беспилотниками: 56 БпЛА были сбиты, 48 – не достигли целей

Станислав ПогориловСреда, 26 марта 2025, 09:06
Россияне ночью атаковали 117 беспилотниками: 56 БпЛА были сбиты, 48 – не достигли целей
иллюстративное фото: Зеленский в Telegram

В ночь на 26 марта российские захватчики атаковали Украину 117-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 56 БпЛА.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: Сообщается, что по состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 56 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере, востоке и в центре страны.

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48 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Кировоградщина и Черкасская область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

беспилотникиПВОроссийско-украинская война
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