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Глава МЗС та міністерка праці й інтеграції Норвегії прибули до Києва

Марія Ємець, Ірина БалачукСереда, 26 березня 2025, 10:05
Глава МЗС та міністерка праці й інтеграції Норвегії прибули до Києва
Норвезькі міністри у Києві. Фото зі сторінки Еспена Барта Ейде в мережі Х

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде та міністерка з праці та інтеграції Тоньє Бренна прибули з візитом до Києва вранці 26 березня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на VG

Пряма мова Ейде: "Ми приїхали до Києва у дуже важливий час для України. Війна йде дуже інтенсивними темпами, обидві сторони готують собі позицію для перемовин, що можуть прокласти шлях до мирних переговорів".

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Деталі: За його словами, плани на повоєнний час варто починати будувати вже зараз.

"Норвезька підтримка має бути довгостроковою, і думаю, важливо планувати, як ми потім продовжимо підтримувати Україну. Сподіваюся, одного дня це буде щось інше, ніж велетенські обсяги боєприпасів", – сказав глава МЗС.

Для міністерки Бренни це перший візит в Україну. Вона планує обговорити підготовку до повернення додому українців, які наразі перебувають під тимчасовим захистом у Норвегії.

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"Для мене це про розуміння потреб. Ми хочемо, щоб 90 тисяч українців у Норвегії були найкращим чином підготовлені для того, щоб повернутися у свою країну, яка колись буде відбудована", – сказала Бренна. 

Вона додала, що Норвегія хоче, щоб ті, хто зараз навчається, завершив навчання.

"Українська молодь у Норвегії повинна мати можливість використати цей час, щоб покращити свої навички – і так, щоб це відповідало потребам України. Ми обговоримо з українськими урядовцями, що буде потрібно країні для функціонального суспільства після років війни", – пояснила міністерка.

Передісторія:

Також читайте детальніше про те, чому Норвегія допомагає ЗСУ багато, але недостатньо.

НорвегіяУкраїнадипломатичні відносини
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