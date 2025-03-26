Глава МИД и министр труда и интеграции Норвегии прибыли в Киев
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и министр труда и интеграции Тонье Бренна прибыли с визитом в Киев утром 26 марта.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на VG
Прямая речь Эйде: "Мы приехали в Киев в очень важное время для Украины. Война идет очень интенсивными темпами, обе стороны готовят себе позицию для переговоров, которые могут проложить путь к мирным переговорам".
Детали: По его словам, планы на послевоенное время стоит начинать строить уже сейчас.
"Норвежская поддержка должна быть долгосрочной, и думаю, важно планировать, как мы потом продолжим поддерживать Украину. Надеюсь, однажды это будет что-то другое, чем огромные объемы боеприпасов", – сказал глава МИД.
Для министра Бренны это первый визит в Украину. Она планирует обсудить подготовку к возвращению домой украинцев, которые сейчас находятся под временной защитой в Норвегии.
"Для меня это о понимании потребностей. Мы хотим, чтобы 90 тысяч украинцев в Норвегии были наилучшим образом подготовлены для того, чтобы вернуться в свою страну, которая когда-то будет отстроена", – сказала Бренна.
Она добавила, что Норвегия хочет, чтобы те, кто сейчас учится, закончил обучение.
"Украинская молодежь в Норвегии должна иметь возможность использовать это время, чтобы улучшить свои навыки – и так, чтобы это соответствовало потребностям Украины. Мы обсудим с украинскими чиновниками, что потребуется стране для функционального общества после лет войны", – пояснила министр.
Предыстория:
- 20 марта президент Украины Владимир Зеленский был с визитом в Норвегии, куда он отправился после почти двух дней в Хельсинки.
- В середине месяца министры обороны стран Северной Европы встретились с украинским коллегой Рустемом Умеровым в Хельсинки.
- В начале марта в Норвегии договорились в этом году увеличить помощь Украине до почти 8 млрд долларов.
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