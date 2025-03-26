Глава МИД и министр труда и интеграции Норвегии прибыли в Киев

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и министр труда и интеграции Тонье Бренна прибыли с визитом в Киев утром 26 марта.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на VG

Прямая речь Эйде: "Мы приехали в Киев в очень важное время для Украины. Война идет очень интенсивными темпами, обе стороны готовят себе позицию для переговоров, которые могут проложить путь к мирным переговорам".

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Детали: По его словам, планы на послевоенное время стоит начинать строить уже сейчас.

"Норвежская поддержка должна быть долгосрочной, и думаю, важно планировать, как мы потом продолжим поддерживать Украину. Надеюсь, однажды это будет что-то другое, чем огромные объемы боеприпасов", – сказал глава МИД.

Для министра Бренны это первый визит в Украину. Она планирует обсудить подготовку к возвращению домой украинцев, которые сейчас находятся под временной защитой в Норвегии.

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"Для меня это о понимании потребностей. Мы хотим, чтобы 90 тысяч украинцев в Норвегии были наилучшим образом подготовлены для того, чтобы вернуться в свою страну, которая когда-то будет отстроена", – сказала Бренна.

Она добавила, что Норвегия хочет, чтобы те, кто сейчас учится, закончил обучение.

"Украинская молодежь в Норвегии должна иметь возможность использовать это время, чтобы улучшить свои навыки – и так, чтобы это соответствовало потребностям Украины. Мы обсудим с украинскими чиновниками, что потребуется стране для функционального общества после лет войны", – пояснила министр.

Предыстория:

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