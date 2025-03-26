Пропагандисти центрального телеканалу РФ підірвались на міні – росЗМІ

Пропагандистка центрального "Першого каналу" РФ Анна Прокоф'єва підірвалась на міні в Бєлгородській області та загинула, її оператор отримав поранення.

Джерело: російські ЗМІ

Дослівно з Telegram "Першого каналу" РФ: "Під час виконання професійного обов'язку загинула військова кореспондентка "Першого каналу" Анна Прокоф'єва".

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Деталі: Засоби масової інформації Росії повідомляють, що Прокоф'єва, яка позиціювала себе як воєнна кореспондентка, підірвалась на міні в Бєлгородській області та загинула. Оператор її знімальної групи, Дмитро Волков, отримав поранення.

РосЗМІ пишуть що Прокоф'єва підірвалась на "ворожій міні", а також що на "Першому каналі" вона працювала з 2023 року і була "воєнним кореспондентом". Загибла, серед іншого, вела репортажі з окупованих українських територій.