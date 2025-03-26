Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Пропагандистка центрального телеканала РФ подорвалась на мине – росСМИ

Степан ГафткоСреда, 26 марта 2025, 11:19
Пропагандистка центрального телеканала РФ подорвалась на мине – росСМИ
Фото с видео "Первого канала", Прокофьева справа

Пропагандистка центрального "Первого канала" РФ Анна Прокофьева подорвалась на мине в Белгородской области и погибла, ее оператор получил ранения.

Источник: российские СМИ

Дословно из Telegram "Первого канала" РФ: "При исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент "Первого канала" Анна Прокофьева".

Реклама:

Детали: Средства массовой информации России сообщают, что Прокофьева, которая позиционировала себя как военная корреспондентка, подорвалась на мине в Белгородской области и погибла. Оператор ее съемочной группы, Дмитрий Волков, получил ранения.

РосСМИ пишут, что Прокофьева подорвалась на "вражеской мине", а также что на "Первом канале" она работала с 2023 года и была "военным корреспондентом". Погибшая, среди прочего, вела репортажи с оккупированных украинских территорий.

российско-украинская войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Госдеп США требует от всех членов НАТО тратить на оборону 5% ВВП
фотоПолиция: У Киеве на рынке "Юность" произошел взрыв – двое погибших
карта Синоптики предупреждают о существенном похолодании и до 15 см снега
Рубио заявил, что США останутся в составе НАТО
видеоВраг штурмует Андреевку: Генштаб показал уничтожение колонны бронетехники РФ
Доллар на минимуме за полгода, акции в минусе: как рынки реагируют на пошлины Трампа
Все новости...
российско-украинская война
РФ приговорила украинских военнопленных к 13-23 годам колонии по делу "Азова"
Украине нужно импортировать рекордные 5 миллиардов кубометров газа из-за атак РФ - Bloomberg
Россияне увеличили импорт компонентов для ВПК из Китая - ГУР
Последние новости
15:45
Стоимость строительства жилья для ВПЛ будет больше чем на рынке - инициатива Минразвития
15:25
Определились полуфинальные пары Кубка Украины по футболу
15:20
"Ситуация чувствительная": Бюджет РФ недополучает 20% нефтегазовых доходов второй месяц подряд
15:13
Орбан объяснил выход Венгрии из МУС его "политизацией"
15:10
фотоАмериканские Грицько и Одарка: в США наблюдают за гнездом белоголовых орланов
14:58
Землетрясение в Мьянме: число погибших возросло до 2 886
14:55
Силы обороны придерживаются "энергетического перемирия": в Генштабе рассказали, как его нарушает РФ
14:53
Депутаты Киевсовета блокировали трибуну с требованием отставки секретаря по делу Комарницкого
14:49
"Заимствовал" из РФ: замминистра образования и науки обвинили в плагиате
14:46
В Украине снижается продолжительность воздушных тревог в течение работы ТЦ
Все новости...
Реклама:
Реклама: