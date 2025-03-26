Пропагандистка центрального телеканала РФ подорвалась на мине – росСМИ

Пропагандистка центрального "Первого канала" РФ Анна Прокофьева подорвалась на мине в Белгородской области и погибла, ее оператор получил ранения.

Источник: российские СМИ

Дословно из Telegram "Первого канала" РФ: "При исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент "Первого канала" Анна Прокофьева".

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Детали: Средства массовой информации России сообщают, что Прокофьева, которая позиционировала себя как военная корреспондентка, подорвалась на мине в Белгородской области и погибла. Оператор ее съемочной группы, Дмитрий Волков, получил ранения.

РосСМИ пишут, что Прокофьева подорвалась на "вражеской мине", а также что на "Первом канале" она работала с 2023 года и была "военным корреспондентом". Погибшая, среди прочего, вела репортажи с оккупированных украинских территорий.