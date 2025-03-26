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Лісові пожежі в Південній Кореї: кількість жертв зросла до 24

Анастасія ПроцСереда, 26 березня 2025, 13:15
Лісові пожежі в Південній Кореї: кількість жертв зросла до 24
фото: Getty Images

У Південній Кореї внаслідок масштабних лісових пожеж загинули щонайменше 24 людини, ще 26 постраждали.

Джерело: CNN

Деталі: За даними Міністерства внутрішніх справ Південної Кореї, ще 26 отримали поранення внаслідок лісових пожеж.

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Серед загиблих – четверо державних службовців, які були направлені на боротьбу з вогнем. Зазначається, що під час гасіння пожежі розбився гелікоптер, пілот загинув на місці.

Пожежі виникли ще 21 березня. Полум'я, що стрімко поширюється через сильний вітер і суху погоду, охопило понад 17 тисяч гектарів лісів і населених пунктів. Найбільше постраждали провінції Південна та Північна Кьонсан, а також місто Ульсан.

Наразі відомо, що вщент згорів буддистський храм, якому було близько 1 300 років. Деякі артефакти, зокрема кам’яну статую Будди, що має статус національного надбання, вдалося врятувати, оскільки їх заздалегідь перенесли до інших храмів.

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Прем'єр-міністр Південної Кореї та виконувач обов’язків президента Хан Дак-су назвав ці пожежі наймасштабнішими за останні роки та заявив про "безпрецедентні збитки".

Пряма мова: "Ми маємо зосередити всі наші сили на гасінні лісових пожеж протягом решти цього тижня, оскільки стурбовані безпрецедентними масштабами збитків."

Що передувало:

  • 23 березня Південна Корея запровадила надзвичайний стан після серії масштабних лісових пожеж у південних регіонах країни. Тоді було відомо про 4 загиблих.

Південна Кореяпожежажертви
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