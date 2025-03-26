Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Лесные пожары в Южной Корее: количество жертв возросло до 24

Анастасия ПроцСреда, 26 марта 2025, 13:15
Лесные пожары в Южной Корее: количество жертв возросло до 24
фото: Getty Images

В Южной Корее в результате масштабных лесных пожаров погибли по меньшей мере 24 человека, еще 26 пострадали.

Источник: CNN

Детали: По данным Министерства внутренних дел Южной Кореи, еще 26 получили ранения в результате лесных пожаров.

Реклама:

Среди погибших – четверо государственных служащих, которые были направлены на борьбу с огнем. Отмечается, что во время тушения пожара разбился вертолет, пилот погиб на месте.

Пожары возникли еще 21 марта. Пламя, стремительно распространяющееся из-за сильного ветра и сухой погоды, охватило более 17 тысяч гектаров лесов и населенных пунктов. Больше всего пострадали провинции Южная и Северная Кёнсан, а также город Ульсан.

Известно, что полностью сгорел буддистский храм, которому было около 1 300 лет. Некоторые артефакты, в частности каменную статую Будды, имеющую статус национального достояния, удалось спасти, поскольку их заранее перенесли в другие храмы.

РЕКЛАМА:

Премьер-министр Южной Кореи и исполняющий обязанности президента Хан Дак-су назвал эти пожары самыми масштабными за последние годы и заявил о "беспрецедентных убытках".

Прямая речь: "Мы должны сосредоточить все наши силы на тушении лесных пожаров в течение оставшейся части этой недели, поскольку обеспокоены беспрецедентными масштабами ущерба."

Что предшествовало:

  • 23 марта Южная Корея ввела чрезвычайное положение после серии масштабных лесных пожаров в южных регионах страны. Тогда было известно о 4 погибших.

Южная Кореяпожаржертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
Жена подозреваемого экс-советника ОП Шила приобрела недвижимости в Дубае на $4 млн - Радио Свобода
Ответ Трампу: Канада вводит 25% пошлины на автомобили из США
В Грузии сократили срок безвизового пребывания украинцев до одного года
В вопросе полного прекращения огня дожать Россию можно за недели-месяцы – Зеленский
Полиция выяснила причину взрыва на столичном рынке "Юность": найдены остатки гранаты
Все новости...
Южная Корея
Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра
Южная Корея объявила чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров – СМИ
В Южной Корее истребитель по ошибке сбросил 8 авиабомб вне полигона: семеро раненых
Последние новости
23:46
Россияне запустили беспилотники: В Киеве работает ПВО
23:40
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
23:34
Новости экономики 3 апреля: мир реагирует на пошлины Трампа, Кличко увольняет подозреваемых в коррупции
23:14
Трамп о тарифах: Была операция, как на пациенте, я говорил, что все будет именно так
23:05
Генштаб: На фронте произошло 111 столкновений
22:59
Спортивная история дня. Самые ожесточенные противостояния напарников в Формуле-1
22:57
В Оперете состоялась премьера оперы "Луна" Карла Орфа: стоит ли она внимания
22:38
Сибига в разговоре с Рубио подтвердил решимость Украины по соглашению о недрах
22:17
В США проверят роль главы Пентагона в инциденте с Signal
21:56
"Не думайте, что все оставшиеся на своей земле – предатели". Как это – жить в оккупации
Все новости...
Реклама:
Реклама: