Лесные пожары в Южной Корее: количество жертв возросло до 24

В Южной Корее в результате масштабных лесных пожаров погибли по меньшей мере 24 человека, еще 26 пострадали.

Источник: CNN

Детали: По данным Министерства внутренних дел Южной Кореи, еще 26 получили ранения в результате лесных пожаров.

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Среди погибших – четверо государственных служащих, которые были направлены на борьбу с огнем. Отмечается, что во время тушения пожара разбился вертолет, пилот погиб на месте.

Пожары возникли еще 21 марта. Пламя, стремительно распространяющееся из-за сильного ветра и сухой погоды, охватило более 17 тысяч гектаров лесов и населенных пунктов. Больше всего пострадали провинции Южная и Северная Кёнсан, а также город Ульсан.

Известно, что полностью сгорел буддистский храм, которому было около 1 300 лет. Некоторые артефакты, в частности каменную статую Будды, имеющую статус национального достояния, удалось спасти, поскольку их заранее перенесли в другие храмы.

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Премьер-министр Южной Кореи и исполняющий обязанности президента Хан Дак-су назвал эти пожары самыми масштабными за последние годы и заявил о "беспрецедентных убытках".

Прямая речь: "Мы должны сосредоточить все наши силы на тушении лесных пожаров в течение оставшейся части этой недели, поскольку обеспокоены беспрецедентными масштабами ущерба."

Что предшествовало: