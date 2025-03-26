У Німеччині застерігають Захід від обману Путіна в переговорах про перемир’я
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка завершує роботу на посаді, підтримала посередницькі зусилля США у переговорах між Росією та Україною, але застерегла, що Володимир Путін може ввести Захід в оману.
Джерело: "Європейська правда" із посиланням на заяву Бербок у кулуарах кліматичної конференції в Берліні в середу, 26 березня, яку цитує The Guardian
Деталі: Бербок заявила, що справжній діалог не може відбутися, коли припинення вогню постійно пов'язане з новими вимогами і поступками.
"Також добре, що Сполучені Штати намагаються взяти на себе роль посередника. Водночас ми не повинні обманювати себе, і, перш за все, ми не повинні дозволити російському президенту засліпити нас", – наголосила очільниця зовнішньополітичного відомства Німеччини.
За даними російських пропагандистів, зустріч між Росією та США в Ер-Ріяді 24 березня тривала 12 годин з перервами.
Нагадаємо:
- У Кремлі говорили, що у центрі обговорень з американською делегацією в Саудівській Аравії – питання про поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році.
- У вівторок, 25 березня, в Саудівській Аравії відбулася нова зустріч української та американської команд щодо перемир’я між Києвом і Москвою.
- Відтак стало відомо, що делегація США за підсумками переговорів з українськими та російськими у Саудівській Аравії домовились працювати над перемирʼям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.
- Американський президент Дональд Трамп припустив, що очільник Кремля може "зволікати" в питанні домовленостей щодо перемир'я з Україною.