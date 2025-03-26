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У Німеччині застерігають Захід від обману Путіна в переговорах про перемир’я

Уляна Кричковська, Степан ГафткоСереда, 26 березня 2025, 13:26
У Німеччині застерігають Захід від обману Путіна в переговорах про перемир’я
Фото з Facebook Annalena Baerbock

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка завершує роботу на посаді, підтримала посередницькі зусилля США у переговорах між Росією та Україною, але застерегла, що Володимир Путін може ввести Захід в оману.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на заяву Бербок у кулуарах кліматичної конференції в Берліні в середу, 26 березня, яку цитує The Guardian

Деталі: Бербок заявила, що справжній діалог не може відбутися, коли припинення вогню постійно пов'язане з новими вимогами і поступками.

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"Також добре, що Сполучені Штати намагаються взяти на себе роль посередника. Водночас ми не повинні обманювати себе, і, перш за все, ми не повинні дозволити російському президенту засліпити нас", – наголосила очільниця зовнішньополітичного відомства Німеччини.

За даними російських пропагандистів, зустріч між Росією та США в Ер-Ріяді 24 березня тривала 12 годин з перервами.

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Німеччинаросійсько-українська війнаПутінперемир’я
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