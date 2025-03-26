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В Германии предостерегают Запад от обмана Путина в переговорах о перемирии

Уляна Кричковская, Степан ГафткоСреда, 26 марта 2025, 13:26
В Германии предостерегают Запад от обмана Путина в переговорах о перемирии
Фото с Facebook Annalena Baerbock

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая завершает работу в должности, поддержала посреднические усилия США в переговорах между Россией и Украиной, но предостерегла, что Владимир Путин может ввести Запад в заблуждение.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Бербок в кулуарах климатической конференции в Берлине в среду, 26 марта, которую цитирует The Guardian

Детали: Бербок заявила, что настоящий диалог не может состояться, когда прекращение огня постоянно связано с новыми требованиями и уступками.

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"Также хорошо, что Соединенные Штаты пытаются взять на себя роль посредника. В то же время мы не должны обманывать себя, и, прежде всего, мы не должны позволить российскому президенту ослепить нас", – подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Германии.

По данным российских пропагандистов, встреча между Россией и США в Эр-Рияде 24 марта продолжалась 12 часов с перерывами.

Напомним:

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