В Германии предостерегают Запад от обмана Путина в переговорах о перемирии
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая завершает работу в должности, поддержала посреднические усилия США в переговорах между Россией и Украиной, но предостерегла, что Владимир Путин может ввести Запад в заблуждение.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Бербок в кулуарах климатической конференции в Берлине в среду, 26 марта, которую цитирует The Guardian
Детали: Бербок заявила, что настоящий диалог не может состояться, когда прекращение огня постоянно связано с новыми требованиями и уступками.
"Также хорошо, что Соединенные Штаты пытаются взять на себя роль посредника. В то же время мы не должны обманывать себя, и, прежде всего, мы не должны позволить российскому президенту ослепить нас", – подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Германии.
По данным российских пропагандистов, встреча между Россией и США в Эр-Рияде 24 марта продолжалась 12 часов с перерывами.
Напомним:
- В Кремле говорили, что в центре обсуждений с американской делегацией в Саудовской Аравии – вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой россияне вышли в 2023 году.
- Во вторник, 25 марта, в Саудовской Аравии состоялась новая встреча украинской и американской команд по перемирию между Киевом и Москвой.
- Поэтому стало известно, что делегация США по итогам переговоров с украинскими и российскими в Саудовской Аравии договорились работать над перемирием в Черном море и запретом ударов по энергетической инфраструктуре.
- Американский президент Дональд Трамп предположил, что глава Кремля может "медлить" в вопросе договоренностей о перемирии с Украиной.