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СБУ схопила у Тернополі 2-х агентів РФ, які прямували встановлювати бомбу біля ТЦК

Станіслав ПогоріловСереда, 26 березня 2025, 13:56
СБУ схопила у Тернополі 2-х агентів РФ, які прямували встановлювати бомбу біля ТЦК
Фото: СБУ

Служба безпеки попередила подвійний теракт біля ТЦК у Тернополі, який готувала завербована спецслужбами РФ пара співмешканців з Полтавщини. Російських агентів затримали, коли ті прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно ОГП: "За даними слідства, цивільне подружжя з Полтавської області, діючи за вказівкою і під дистанційним керівництвом "куратора", приїхали до Тернополя, щоб встановити вибухові пристрої поблизу ТЦК. За це вони мали отримати винагороду".

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Деталі: Повідомляється, що підозрювані, двоє наркозалежних із Полтавщини, 42-річний чоловік та його 30-річна співмешканка, які шукали гроші "на дозу" на Telegram-каналах, виконуючи телефонні вказівки, забрали залишені для них саморобні вибухові пристрої з камер схову магазину та принесли до орендованої квартири.

 

За узгодженим планом вони мали б встановити пристрої з віддаленим керуванням під припаркований автомобіль біля ТЦК та у дворі поблизу адмінбудівлі. Спочатку мала б спрацювати вибухівка, підкладена під авто, а після прибуття на місце події екстрених служб – ще одна.

 

Служба безпеки викрила агентів ще на початковому етапі підривної діяльності. Після документування їхніх злочинів обох фігурантів затримали, коли вони прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.

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Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою. 

СБУтерактТернопіль
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