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СБУ схватила в Тернополе 2-х агентов РФ, которые направлялись устанавливать бомбу возле ТЦК

Станислав ПогориловСреда, 26 марта 2025, 13:56
СБУ схватила в Тернополе 2-х агентов РФ, которые направлялись устанавливать бомбу возле ТЦК
Фото: СБУ

Служба безопасности предупредила двойной теракт возле ТЦК в Тернополе, который готовила завербованная спецслужбами РФ пара сожителей с Полтавщины. Российских агентов задержали, когда те направлялись со взрывчаткой к месту запланированного теракта.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП

Дословно ОГП: "По данным следствия, гражданские супруги из Полтавской области, действуя по указанию и под дистанционным руководством "куратора", приехали в Тернополь, чтобы установить взрывные устройства вблизи ТЦК. За это они должны были получить вознаграждение".

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Детали: Сообщается, что подозреваемые, двое наркозависимых с Полтавщины, 42-летний мужчина и его 30-летняя сожительница, которые искали деньги "на дозу" на Telegram-каналах, выполняя телефонные указания, забрали оставленные для них самодельные взрывные устройства из камер хранения магазина и принесли в арендованную квартиру.

 

По согласованному плану они должны были установить устройства с удаленным управлением под припаркованный автомобиль возле ТЦК и во дворе возле админздания. Сначала должна была сработать взрывчатка, подложенная под авто, а после прибытия на место происшествия экстренных служб - еще одна.

 

Служба безопасности разоблачила агентов еще на начальном этапе подрывной деятельности. После документирования их преступлений обоих фигурантов задержали, когда они направлялись со взрывчаткой к месту запланированного теракта.

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Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей.

СБУтерактТернополь
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