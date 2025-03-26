Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

"Енергетичне перемир’я": Україна узгодила зі США умови, які розходяться з версією РФ

Сергій Сидоренко, Станіслав ПогоріловСереда, 26 березня 2025, 14:35
Енергетичне перемир’я: Україна узгодила зі США умови, які розходяться з версією РФ
Фото: Getty Images

Міненерго у відповідь на запит "Європейської правди" повідомило, що Україна узгодила зі Сполученими Штатами перелік енергетичних об’єктів, удари по яких Росія має припинити у рамках часткового припинення вогню – що розходиться з тим, на якому наполягає російська сторона.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У Міненерго наполягають, що США знають про вимоги Києва щодо "енергетичного перемир’я", та що вони погоджені із Вашингтоном – попри те, що паралельно стверджується, ніби РФ погодила зі Штатами інший перелік.

Реклама:

"Україна передала та узгодила з американською стороною типологію об’єктів по всіх об’єктах енергетичної інфраструктури в межах домовленості про зупинку взаємних ударів. Це стосується електроенергетичного, нафтогазового комплексів, атомної та вугільної промисловості, енергетичного машинобудування – виробництва енергетичного обладнання", – заявили у пресслужбі.

У переліку, який опублікувала російська сторона як нібито погоджений зі США (що американська сторона до цього часу не заперечила) відсутні українські об’єкти нафто– й газовидобування, по яких останнім часом завдається найбільше ударів.

Також Росія відкинула безумовне припинення вогню в Чорному морі після зустрічі зі США.

РЕКЛАМА:

Детально про деталі та проблеми "мирних переговорів" у Ер-Ріяді – у статті Два перемир’я на користь Росії

російсько-українська війнаенергетикаСШАросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлюєтьсяРосійська армія атакувала Харків безпілотниками: виникла пожежа, 12 людей постраждали
Відповідь Трампу: Канада вводить 25% мита на автомобілі з США
У Грузії скоротили термін безвізового перебування українців до одного року
У питанні повного припинення вогню дотиснути Росію можна за тижні-місяці – Зеленський
Поліція з'ясувала причину вибуху на столичному ринку "Юність": знайшли залишки гранати
Зеленський: "Червона лінія" – жодних зменшень в рази нашої армії
Усі новини...
російсько-українська війна
У Німеччині застерігають Захід від обману Путіна в переговорах про перемир’я
РФ засудила українських військовополонених до 13-23 років колонії за справою "Азова"
Україні потрібно імпортувати рекордні 5 мільярдів кубометрів газу через атаки РФ – Bloomberg
Останні новини
23:34
Новини економіки 3 квітня: світ реагує на мита Трампа, Кличко звільняє підозрюваних в корупції
23:14
Трамп про тарифи: Була операція, як на пацієнті, я казав, що все буде саме так
23:08
оновлюєтьсяРосійська армія атакувала Харків безпілотниками: виникла пожежа, 12 людей постраждали
23:05
Генштаб: На фронті відбулось 111 зіткнень
22:59
Спортивна історія дня. Найзапекліші протистояння напарників у Формулі-1
22:57
В Опереті відбулась прем’єра опери "Місяць" Карла Орфа: чи варта вона уваги
22:38
Сибіга в розмові з Рубіо підтвердив рішучість України щодо угоди про надра
22:17
У США перевірять роль глави Пентагону в інциденті з Signal
21:56
"Не думайте, що всі, хто залишилися на своїй землі – зрадники". Як це – жити в окупації
21:49
У Лондонській опері пояснили, чому запросили пропутінську співачку Нетребко
Усі новини...
Реклама:
Реклама: