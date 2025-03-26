"Енергетичне перемир’я": Україна узгодила зі США умови, які розходяться з версією РФ

Міненерго у відповідь на запит "Європейської правди" повідомило, що Україна узгодила зі Сполученими Штатами перелік енергетичних об’єктів, удари по яких Росія має припинити у рамках часткового припинення вогню – що розходиться з тим, на якому наполягає російська сторона.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У Міненерго наполягають, що США знають про вимоги Києва щодо "енергетичного перемир’я", та що вони погоджені із Вашингтоном – попри те, що паралельно стверджується, ніби РФ погодила зі Штатами інший перелік.

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"Україна передала та узгодила з американською стороною типологію об’єктів по всіх об’єктах енергетичної інфраструктури в межах домовленості про зупинку взаємних ударів. Це стосується електроенергетичного, нафтогазового комплексів, атомної та вугільної промисловості, енергетичного машинобудування – виробництва енергетичного обладнання", – заявили у пресслужбі.

У переліку, який опублікувала російська сторона як нібито погоджений зі США (що американська сторона до цього часу не заперечила) відсутні українські об’єкти нафто– й газовидобування, по яких останнім часом завдається найбільше ударів.

Також Росія відкинула безумовне припинення вогню в Чорному морі після зустрічі зі США.

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Детально про деталі та проблеми "мирних переговорів" у Ер-Ріяді – у статті Два перемир’я на користь Росії