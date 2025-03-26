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"Энергетическое перемирие": Украина согласовала с США условия, которые расходятся с версией РФ

Сергей Сидоренко, Станислав ПогориловСреда, 26 марта 2025, 14:35
Энергетическое перемирие: Украина согласовала с США условия, которые расходятся с версией РФ
Фото: Getty Images

Минэнерго в ответ на запрос "Европейской правды" сообщило, что Украина согласовала с Соединенными Штатами перечень энергетических объектов, удары по которым Россия должна прекратить в рамках частичного прекращения огня - что расходится с тем, на котором настаивает российская сторона.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В Минэнерго настаивают, что США знают о требованиях Киева по "энергетическому перемирию", и что они согласованы с Вашингтоном - несмотря на то, что параллельно утверждается, что РФ согласовала со Штатами другой перечень.

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"Украина передала и согласовала с американской стороной типологию объектов по всем объектам энергетической инфраструктуры в рамках договоренности об остановке взаимных ударов. Это касается электроэнергетического, нефтегазового комплексов, атомной и угольной промышленности, энергетического машиностроения – производства энергетического оборудования", – заявили в пресс-службе.

В перечне, который опубликовала российская сторона как якобы согласованный с США (что американская сторона до сих пор не отрицала) отсутствуют украинские объекты нефте– и газодобычи, по которым в последнее время наносится больше всего ударов.

Также Россия отвергла безусловное прекращение огня в Черном море после встречи с США.

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Подробно о деталях и проблемах "мирных переговоров" в Эр-Рияде – в статье Два перемирия в пользу России

российско-украинская войнаэнергетикаСШАроссийско-украинская война
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