Новий штурм ворога на Торецьк перетворився на сафарі ЗСУ

Сили оборони зірвали чергову спробу російських окупантів закріпитися на околицях Торецька Донецької області.

Джерело: пресслужба ОСУВ "Хортиця", відео 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Деталі: Завдяки спільним зусиллям 28, 93 і 53 бригад, чергова спроба росіян зайти і закріпитися у промисловій зоні на околицях Торецька зазнала поразки.

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Групу окупантів ще на підході виявили розвідники підрозділу "Гюрза" 28 ОМБр, батальйону безпілотних систем. Після чого загарбники розділилися і перша трійка пішла на штурм.

Ближче до будівлі штурмовиків почали зустрічати шквальним вогнем під корегування "Гюрзи" піхотинці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" та 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. На додачу ворогу не давали перегрупуватися скидами з БПЛА.

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Зазначається, що в результаті насиченого бою, єдиний живий окупант почав тікати. Але далеко втекти не вдалось – його наздогнала кулеметна черга.