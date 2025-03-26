Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Новый штурм врага на Торецк превратился в сафари ВСУ

Валентина РоманенкоСреда, 26 марта 2025, 15:28
Новый штурм врага на Торецк превратился в сафари ВСУ
воин 28 ОМБр. иллюстративное фото бригады

Силы обороны сорвали очередную попытку российских оккупантов закрепиться в окрестностях Торецка Донецкой области.

Источник: пресс-служба ОСУВ "Хортица", видео 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода

Детали: Благодаря совместным усилиям 28, 93 и 53 бригад, очередная попытка россиян зайти и закрепиться в промышленной зоне в окрестностях Торецка потерпела поражение.

Реклама:

Группу оккупантов еще на подходе обнаружили разведчики подразделения "Гюрза" 28 ОМБр, батальона беспилотных систем. После чего захватчики разделились и первая тройка пошла на штурм.

Ближе к зданию штурмовиков начали встречать шквальным огнем под корректировку "Гюрзы" пехотинцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" и 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. В дополнение врагу не давали перегруппироваться сбросами с БПЛА.

РЕКЛАМА:

Отмечается, что в результате насыщенного боя, единственный живой оккупант начал убегать. Но далеко убежать не удалось - его догнала пулеметная очередь.

Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоЗеленский: На Сумском направлении сейчас многое решается
Ответ Трампу: Канада вводит 25% пошлины на автомобили из США
В Грузии сократили срок безвизового пребывания украинцев до одного года
В вопросе полного прекращения огня дожать Россию можно за недели-месяцы – Зеленский
Полиция выяснила причину взрыва на столичном рынке "Юность": найдены остатки гранаты
Зеленский: "Красная линия" – никаких уменьшений в разы нашей армии
Все новости...
Донецкая область
Россияне сбросили бомбу на семью на детской площадке: погибли 3-летняя девочка с матерью
Умерла 15-летняя девочка, которая пострадала от удара РФ по Покровску 17 марта
Россияне возобновили атаки вблизи Покровска после некоторого затишья – "Хортица"
Последние новости
20:50
футболДовбык претендует на звание игрока месяца в Серии А
20:49
видеоЗеленский: На Сумском направлении сейчас многое решается
20:47
Рейтинг ультраправых в Германии почти сравнялся с консерваторами
20:46
Жена подозреваемого экс-советника ОП Шила приобрела недвижимости в Дубае на $4 млн - Радио Свобода
20:37
Apple потеряла за день $250 миллиардов рыночной стоимости из-за пошлин Трампа
20:20
СБУ назвала предателей, претендующих на воплощение идеи Путина о "внешнем управлении" Украиной
20:15
Были свидетелями формирования планеты: где найти древнейшие камни в мире и какие тайны Земли они хранят
20:14
АРМА нашло управляющего для 10 арестованных судов: ожидает ежемесячные 6 миллионов
20:13
Акции технокомпаний резко упали после введенных Трампом пошлин
19:42
Украинская IT-компания Intellias открывает офис в Германии
Все новости...
Реклама:
Реклама: