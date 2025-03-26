Новый штурм врага на Торецк превратился в сафари ВСУ

Силы обороны сорвали очередную попытку российских оккупантов закрепиться в окрестностях Торецка Донецкой области.

Источник: пресс-служба ОСУВ "Хортица", видео 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода

Детали: Благодаря совместным усилиям 28, 93 и 53 бригад, очередная попытка россиян зайти и закрепиться в промышленной зоне в окрестностях Торецка потерпела поражение.

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Группу оккупантов еще на подходе обнаружили разведчики подразделения "Гюрза" 28 ОМБр, батальона беспилотных систем. После чего захватчики разделились и первая тройка пошла на штурм.

Ближе к зданию штурмовиков начали встречать шквальным огнем под корректировку "Гюрзы" пехотинцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" и 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. В дополнение врагу не давали перегруппироваться сбросами с БПЛА.

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Отмечается, что в результате насыщенного боя, единственный живой оккупант начал убегать. Но далеко убежать не удалось - его догнала пулеметная очередь.