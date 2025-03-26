Комітет Ради просить Міноборони розповісти, як готується законопроєкт про демобілізацію
Члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки надіслали Міністерству оборони лист, в якому попросили поінформувати про підготовку законопроєкту щодо демобілізації.
Джерело: секретар комітету, полковник СБУ Роман Костенко у коментарі "Українській правді"
Деталі: Представники МОУ мали підготувати проєкт закону про звільнення бійців зі служби в умовах воєнного стану до 18 березня, однак не зробили цього.
Пряма мова: "Нещодавно комітет надіслав Міністерству оборони лист із проханням надати інформацію щодо нинішнього стану розробки законопроєктів про удосконалення механізмів ротації бійців в умовах воєнного стану, звільнення зі служби та медико-соціальної реабілітації, а також можливих строків їх надходження до парламенту".
Деталі: За словами Костенка, відповідь від Міноборони ще не надійшла.
Передісторія:
- Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про мобілізацію.
- За ініціативи головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського з документу було виключено положення про звільнення військових зі служби.
- Верховна Рада зобовʼязала Міністерство оборони напрацювати законопроєкт із відповідними нормами впродовж 8 місяців.
- Секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко 14 листопада повідомив "Українській правді", що Міноборони планує завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня 2024 року.
- У грудні Міністерство оборони просило парламент відтермінувати строки підготовки законопроєкту про умови демобілізації військовослужбовців під час воєнного стану до 18 березня 2025 року.