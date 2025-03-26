Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Комітет Ради просить Міноборони розповісти, як готується законопроєкт про демобілізацію

Ангеліна Страшкулич, Олександр ШумілінСереда, 26 березня 2025, 16:32
Комітет Ради просить Міноборони розповісти, як готується законопроєкт про демобілізацію
Фото ілюстративне

Члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки надіслали Міністерству оборони лист, в якому попросили поінформувати про підготовку законопроєкту щодо демобілізації.

Джерело: секретар комітету, полковник СБУ Роман Костенко у коментарі "Українській правді"

Деталі: Представники МОУ мали підготувати проєкт закону про звільнення бійців зі служби в умовах воєнного стану до 18 березня, однак не зробили цього.

Реклама:

Пряма мова: "Нещодавно комітет надіслав Міністерству оборони лист із проханням надати інформацію щодо нинішнього стану розробки законопроєктів про удосконалення механізмів ротації бійців в умовах воєнного стану, звільнення зі служби та медико-соціальної реабілітації, а також можливих строків їх надходження до парламенту".

Деталі: За словами Костенка, відповідь від Міноборони ще не надійшла.

Передісторія: 

РЕКЛАМА:

Верховна Рададемобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоВ Австрії мікроавтобус із українцями зіткнувся з вантажівкою: четверо загиблих
Сибіга: Росія знову порушила домовленості зі США та вдарила по енергооб’єкту Херсона
Для оформлення паспорта автоматично будуть брати на облік чоловіків за кордоном
інфографікаДві третини українців вважають, що США втомились від України, а Європа ні
ФотоГлава МЗС Німеччини Бербок прибула до України з 11-тим візитом
Рубіо відвідає Брюссель: у НАТО говоритимуть про тривалий мир в Україні
Усі новини...
Верховна Рада
Справа про хабар за державні землі: нардепа Гунька засудили до 7 років ув’язнення
Рада зняла з порядку денного законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії
МВС: Новий законопроект не розширює повноваження Нацгвардії, а впорядковує їх
Останні новини
14:45
Уник 10 років ув'язнення: у Рівному із зали суду відпустили чоловіка, винного у серії зґвалтувань
14:42
З 1 квітня діють оновлені правила бронювання працівників: що змінилось
14:22
У гнізді зіркової лелеки Одарки та її нового "коханого" Грицика з’явилося перше яйце
14:02
Хакери "поклали" сайт і додаток "РЖД"
13:59
Новий генератор зображень в ChatGPT знову став доступний безплатним користувачам
13:58
У Полтаві розпочався демонтаж пам’ятника відпочинку російського царя Петра І
13:48
В РФ засудили до 10 років українця за "сприяння тероризму" – $120 "Азову"
13:45
мапаВ Україні подекуди дощитиме, в Карпатах очікують мокрий сніг  
13:37
Грузія ухвалила оновлений закон про "іноагентів", який влада називає аналогом американського
13:36
фотоВ Австрії мікроавтобус із українцями зіткнувся з вантажівкою: четверо загиблих
Усі новини...
Реклама:
Реклама: