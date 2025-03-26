Комітет Ради просить Міноборони розповісти, як готується законопроєкт про демобілізацію

Члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки надіслали Міністерству оборони лист, в якому попросили поінформувати про підготовку законопроєкту щодо демобілізації.

Джерело: секретар комітету, полковник СБУ Роман Костенко у коментарі "Українській правді"

Деталі: Представники МОУ мали підготувати проєкт закону про звільнення бійців зі служби в умовах воєнного стану до 18 березня, однак не зробили цього.

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Пряма мова: "Нещодавно комітет надіслав Міністерству оборони лист із проханням надати інформацію щодо нинішнього стану розробки законопроєктів про удосконалення механізмів ротації бійців в умовах воєнного стану, звільнення зі служби та медико-соціальної реабілітації, а також можливих строків їх надходження до парламенту".

Деталі: За словами Костенка, відповідь від Міноборони ще не надійшла.

Передісторія:

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