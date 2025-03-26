Комитет Рады просит Минобороны рассказать, как готовится законопроект о демобилизации

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направили Министерству обороны письмо, в котором попросили проинформировать о подготовке законопроекта о демобилизации.

Источник: секретарь комитета, полковник СБУ Роман Костенко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Представители МОУ должны были подготовить проект закона об увольнении бойцов со службы в условиях военного положения до 18 марта, однако не сделали этого.

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Прямая речь: "Недавно комитет направил Министерству обороны письмо с просьбой предоставить информацию о нынешнем состоянии разработки законопроектов о совершенствовании механизмов ротации бойцов в условиях военного положения, увольнения со службы и медико-социальной реабилитации, а также возможных сроков их поступления в парламент".

Детали: По словам Костенко, ответ от Минобороны еще не поступил.

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