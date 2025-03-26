Комитет Рады просит Минобороны рассказать, как готовится законопроект о демобилизации
Члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направили Министерству обороны письмо, в котором попросили проинформировать о подготовке законопроекта о демобилизации.
Источник: секретарь комитета, полковник СБУ Роман Костенко в комментарии "Украинской правде"
Детали: Представители МОУ должны были подготовить проект закона об увольнении бойцов со службы в условиях военного положения до 18 марта, однако не сделали этого.
Прямая речь: "Недавно комитет направил Министерству обороны письмо с просьбой предоставить информацию о нынешнем состоянии разработки законопроектов о совершенствовании механизмов ротации бойцов в условиях военного положения, увольнения со службы и медико-социальной реабилитации, а также возможных сроков их поступления в парламент".
Детали: По словам Костенко, ответ от Минобороны еще не поступил.
Предыстория:
- Верховная Рада 11 апреля приняла закон о мобилизации.
- По инициативе главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского из документа было исключено положение об увольнении военных со службы.
- Верховная Рада обязала Министерство обороны наработать законопроект с соответствующими нормами в течение 8 месяцев.
- Секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко 14 ноября сообщил "Украинской правде", что Минобороны планирует завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря 2024 года.
- В декабре Министерство обороны просило парламент отсрочить сроки подготовки законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения до 18 марта 2025 года.