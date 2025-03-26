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Комитет Рады просит Минобороны рассказать, как готовится законопроект о демобилизации

Ангелина Страшкулич, Александр ШумилинСреда, 26 марта 2025, 16:32
Комитет Рады просит Минобороны рассказать, как готовится законопроект о демобилизации
Фото иллюстративное

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направили Министерству обороны письмо, в котором попросили проинформировать о подготовке законопроекта о демобилизации.

Источник: секретарь комитета, полковник СБУ Роман Костенко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Представители МОУ должны были подготовить проект закона об увольнении бойцов со службы в условиях военного положения до 18 марта, однако не сделали этого.

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Прямая речь: "Недавно комитет направил Министерству обороны письмо с просьбой предоставить информацию о нынешнем состоянии разработки законопроектов о совершенствовании механизмов ротации бойцов в условиях военного положения, увольнения со службы и медико-социальной реабилитации, а также возможных сроков их поступления в парламент".

Детали: По словам Костенко, ответ от Минобороны еще не поступил.

Предыстория:

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  • Верховная Рада 11 апреля приняла закон о мобилизации.
  • По инициативе главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского из документа было исключено положение об увольнении военных со службы.
  • Верховная Рада обязала Министерство обороны наработать законопроект с соответствующими нормами в течение 8 месяцев.
  • Секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко 14 ноября сообщил "Украинской правде", что Минобороны планирует завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря 2024 года.
  • В декабре Министерство обороны просило парламент отсрочить сроки подготовки законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения до 18 марта 2025 года.

Верховная Рададемобилизация
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