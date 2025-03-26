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Генштаб: Від початку доби на Покровському було 53 бої, усього – більше 150

Олександр ШумілінСереда, 26 березня 2025, 17:30
Генштаб: Від початку доби на Покровському було 53 бої, усього – більше 150
Фото: Генштаб

З початку доби вздовж усієї лінії фронту відбулося 156 бойових зіткнень, при цьому лише на Покровському напрямку російські окупанти 53 рази атакували українські позиції.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00

Дослівно: "На Покровському напрямку сьогодні ворог 53 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Відродження, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка та Преображенка, сім боєзіткнень продовжуються дотепер".

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Деталі: Бої відбувалися також на решті напрямків. На Харківському було дві штурмові дії загарбників у бік Вовчанська. На Куп’янському – 3 атаки, на Лиманському – 5, на Сіверському – 7, на Краматорському – 3, на Торецькому – 15, на Новопавлівському – 17, на Гуляйпільському було 15 штурмових дій ворога, на Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили 7 ворожих атак.

На Курському напрямку, за повідомленням Генштабу, відбулося 19 бойових зіткнень, два – тривають.

Генштабвійна
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