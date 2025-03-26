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Генштаб: С начала суток на Покровском было 53 боя, всего – более 150

Александр ШумилинСреда, 26 марта 2025, 17:30
Генштаб: С начала суток на Покровском было 53 боя, всего – более 150
Фото: Генштаб

С начала суток вдоль всей линии фронта произошло 156 боевых столкновений, при этом только на Покровском направлении российские оккупанты 53 раза атаковали украинские позиции.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00

Дословно: "На Покровском направлении сегодня враг 53 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Новоукраинка, Возрождение, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Новосергиевка и Преображенка, семь боестолкновений продолжаются до сих пор".

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Детали: Бои происходили также на остальных направлениях. На Харьковском было два штурмовых действия захватчиков в сторону Волчанска. На Купянском - 3 атаки, на Лиманском – 5, на Северском – 7, на Краматорском – 3, на Торецком – 15, на Новопавловском - 17, на Гуляйпольском было 15 штурмовых действий врага, на Ореховском направлении Силы обороны остановили 7 вражеских атак.

На Курском направлении, по сообщению Генштаба, произошло 19 боевых столкновений, два – продолжаются.

Генштабвойна
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