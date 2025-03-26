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"Більше 80% випущених ракет приходять у ціль" – перше в історії інтерв’ю українського пілота F-16

Валентина РоманенкоСереда, 26 березня 2025, 17:50
Більше 80% випущених ракет приходять у ціль – перше в історії інтерв’ю українського пілота F-16
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Повітряні сили оприлюднили перше інтерв’ю українського пілота винищувача F-16, який розповідає про бойові завдання, тактику застосування та потужний колектив, який успішно опанував західну техніку та нові підходи до її застосування.

Джерело: командування ПС ЗСУ

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Деталі: Льотчик, чия особистість наразі не розкривається, розповідає, що майже щодня пілоти винищувачів F-16 виконують не один і не два польоти на ураження противника за лінією бойового зіткнення, на території Російської Федерації, на тимчасово окупованій росіянами території. Також льотчики "Фальконів" виконують польоти на прикриття інших бойових побратимів (Міг-29, Су-27, Су-24, Су-25).

Пілот зазначає, що ефективність використання західної техніки українськими воїнами як наземної, так і повітряної дуже висока.

Пряма мова: "Майже кожна ракета приходить в ціль… Більш ніж 80% випущених нами ракет приходять у ціль. Знищують як "Шахеди", так і крилаті ракети морського, повітряного і наземного базування.

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Цілі нам завчасно відомі, розвідка наша працює досить непогано, навіть попри те, що в медіа розганяли, що ми не отримуємо дані розвідки… Можна сказати, що наші сили розвідки дуже швидко адаптуються, ми отримуємо актуальні дані…

Наразі ми можемо завдавати удари тільки в тактичну глибину, проте ефективність цих ударів дуже висока: якщо ми захочемо, то наша бомбочка залетить комусь у віконце".

винищувачіПовітряні сили ЗСУ
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