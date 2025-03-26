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"Более 80% выпущенных ракет приходят в цель" – первое в истории интервью украинского пилота F-16

Валентина РоманенкоСреда, 26 марта 2025, 17:50
Более 80% выпущенных ракет приходят в цель – первое в истории интервью украинского пилота F-16
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Воздушные силы обнародовали первое интервью украинского пилота истребителя F-16, который рассказывает о боевых задачах, тактике применения и мощном коллективе, который успешно освоил западную технику и новые подходы к ее применению.

Источник: командование ВС ВСУ

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Детали: Летчик, чья личность пока не раскрывается, рассказывает, что почти ежедневно пилоты истребителей F-16 выполняют не один и не два полета на поражение противника за линией боевого соприкосновения, на территории Российской Федерации, на временно оккупированной россиянами территории. Также летчики "Фальконов" выполняют полеты на прикрытие других боевых собратьев собратьев (МиГ-29, Су-27, Су-24, Су-25).

Пилот отмечает, что эффективность использования западной техники украинскими воинами как наземной, так и воздушной очень высока.

Прямая речь: "Почти каждая ракета приходит в цель... Более 80% выпущенных нами ракет приходят в цель. Уничтожают как "Шахеды", так и крылатые ракеты морского, воздушного и наземного базирования.

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Цели нам заблаговременно известны, разведка наша работает достаточно неплохо, даже несмотря на то, что в медиа разгоняли, что мы не получаем данные разведки... Можно сказать, что наши силы разведки очень быстро адаптируются, мы получаем актуальные данные...

Сейчас мы можем наносить удары только в тактическую глубину, однако эффективность этих ударов очень высока: если мы захотим, то наша бомбочка залетит кому-то в окошко".

истребителиВоздушные силы ВСУ
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