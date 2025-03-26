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Зеленський прибув до Франції і зустрінеться з Макроном

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 26 березня 2025, 18:15
Зеленський прибув до Франції і зустрінеться з Макроном
ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський удень 26 березня прибув з анонсованим візитом до Франції.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Інформацію підтвердив журналістам прес-секретар президента Сергій Нікіфоров. 

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Єлисейський палац напередодні анонсував, що ввечері середи Зеленського прийме президент Франції Емманюель Макрон для підготовки до безпекового саміту, який відбудеться наступного дня.

Ідеться про саміт "коаліції рішучих", запланований на 27 березня у Парижі. Вперше коаліція, яка готує підґрунтя для гарантування майбутнього повоєнного врегулювання, зустрілася на початку березня в Лондоні.

З того часу відбулося кілька зустрічей коаліції у різних форматах. Зокрема, 15 березня на околицях Лондона зустрілись військові керівники, щоб обговорити плани щодо введення в Україну міжнародних сил.

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За даними агентства Bloomberg, Франція і Британія ведуть переговори між 37 країнами щодо формування "коаліції рішучих" для України в разі досягнення мирного врегулювання. 

ЗеленськийМакрон
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