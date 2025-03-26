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Зеленский прибыл во Францию и встретится с Макроном

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 26 марта 2025, 18:15
Зеленский прибыл во Францию и встретится с Макроном
иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский днем 26 марта прибыл с анонсированным визитом во Францию.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Информацию подтвердил журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. 

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Елисейский дворец накануне анонсировал, что вечером среды Зеленского примет президент Франции Эмманюэль Макрон для подготовки к саммиту по безопасности, который состоится на следующий день.

Речь идет о саммите "коалиции решительных", запланированном на 27 марта в Париже. Впервые коалиция, которая готовит основу для обеспечения будущего послевоенного урегулирования, встретилась в начале марта в Лондоне.

С тех пор состоялись несколько встреч коалиции в разных форматах. В частности, 15 марта в окрестностях Лондона встретились военные руководители, чтобы обсудить планы по введению в Украину международных сил.

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По данным агентства Bloomberg, Франция и Великобритания ведут переговоры между 37 странами по формированию "коалиции решительных" для Украины в случае достижения мирного урегулирования.

ЗеленскийМакрон
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