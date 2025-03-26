Через російські обстріли Нікополя на Дніпропетровщині постраждали 4 людей
Середа, 26 березня 2025, 18:39
Російська армія 26 березня майже 20 разів обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. Унаслідок цього постраждали 4 людини.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Майже два десятки ворожих ударів по Нікопольщині за день. Ворог атакував артилерією, застосовував дрони-камікадзе. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах.
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Постраждали чотири людини. Це чоловіки 33, 52, 63, 79 років".
Деталі: Також понівечені три приватні будинки, декілька парників, гараж, спортзал, господарська споруда. Побита й легкова автівка.