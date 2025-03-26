Из-за российских обстрелов Никополя на Днепропетровщине пострадали 4 человека

Российская армия 26 марта почти 20 раз обстреляла Никопольский район Днепропетровской области. В результате этого пострадали 4 человека.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Почти два десятка вражеских ударов по Никопольщине за день. Враг атаковал артиллерией, применял дроны-камикадзе. Целился по Никополю, Марганецкой и Покровской громадах.

Реклама:

Пострадали четыре человека. Это мужчины 33, 52, 63, 63, 79 лет".

Детали: Также изуродованы три частных дома, несколько парников, гараж, спортзал, хозяйственная постройка. Избита и легковая машина.