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Из-за российских обстрелов Никополя на Днепропетровщине пострадали 4 человека

Татьяна ОлейникСреда, 26 марта 2025, 18:39
Из-за российских обстрелов Никополя на Днепропетровщине пострадали 4 человека
Фото - Сергей Лысак в Telegram

Российская армия 26 марта почти 20 раз обстреляла Никопольский район Днепропетровской области. В результате этого пострадали 4 человека.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Почти два десятка вражеских ударов по Никопольщине за день. Враг атаковал артиллерией, применял дроны-камикадзе. Целился по Никополю, Марганецкой и Покровской громадах.

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Пострадали четыре человека. Это мужчины 33, 52, 63, 63, 79 лет".

Детали: Также изуродованы три частных дома, несколько парников, гараж, спортзал, хозяйственная постройка. Избита и легковая машина.

обстрелДнепропетровская областьвойна
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