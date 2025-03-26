Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

У Зеленського розповіли, яким бачать контингент європейських миротворців в Україні

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 26 березня 2025, 20:43
У Зеленського розповіли, яким бачать контингент європейських миротворців в Україні
Ігор Жовква. фото ОП

Україна очікує на "серйозний" внесок європейських країн у потенційну місію з гарантування миру у вигляді готових до потенційного бою військ, а не формальних миротворців.

Джерело: заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтервʼю агентству AFP, "Європейська правда"

Деталі: За словами представника ОП, Україні "не потрібні миротворці, блакитні шоломи, неозброєні чи щось подібне" або присутність європейських сил заради присутності – але й не потрібні європейські війська "для боротьби з Росією".

Реклама:

Українська влада розуміє, що міжнародних військ на лінії зіткнення не буде, і Києву доведеться "насамперед покладатися" на власні збройні сили, наголосив заступник глави ОП.

Він пояснив, що Київ очікує від Європи потужної присутності в Україні і солдатів, готових до різних сценаріїв, зокрема до ракетних атак або атак з безпілотників.

"Якщо європейські країни серйозно налаштовані зробити свій внесок, вони повинні бути справді серйозними", – каже Жовква.

РЕКЛАМА:

Посадовець відмовився сказати, скільки європейських військ потрібно Україні, але зазначив, що "нам потрібно не 5000 чи 10 000".

"І річ не в кількості. Йдеться також про їхню готовність воювати, їхню готовність захищати, їхню готовність бути екіпірованими, їхню готовність розуміти, що Україна є невід'ємною частиною європейської безпеки", – зазначив Жовква.

Він припустив, що європейські сили могли б допомогти захистити кордон України з Білоруссю, вивільнивши українські війська для розгортання в більш небезпечних регіонах.

"Нам не потрібна міжнародна присутність десь у Львові", – зауважив заступник глави ОП.

Що передувало: Так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

Але, за даними джерел Reuters у європейських дипломатичних колах, у Європі все більше сумніваються в реалістичності цього варіанту через логістичні проблеми, брак військ і спротив Росії та відсутність гарантій безпеки США.

миротворціОфіс президентавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Грузії скоротили термін безвізового перебування українців до одного року
У питанні повного припинення вогню дотиснути Росію можна за тижні-місяці – Зеленський
Поліція з'ясувала причину вибуху на столичному ринку "Юність": знайшли залишки гранати
Зеленський: "Червона лінія" – жодних зменшень в рази нашої армії
Держескретар США вимагає від усіх членів НАТО витрачати на оборону 5% ВВП
фото, оновленоУ Києві на ринку "Юність" стався вибух – двоє загиблих
Усі новини...
миротворці
Reuters: В Європі шукають альтернативи "миротворцям" в Україні, бо складно втілити
Литва готова направити свої війська до України – Науседа
Макрон розглядає миротворчу місію ООН замість вводу європейських військ в Україну – ЗМІ
Останні новини
19:42
Українська IT-компанія Intellias відкриває офіс у Німеччині
19:35
Запросив пресу побачити свою смерть: історія американця, що виступив за право на асистоване самогубство
19:34
"Безглузді розрахунки": журналісти FT пояснили, звідки взялись мита Трампа
19:32
Відповідь Трампу: Канада вводить 25% мита на автомобілі з США
19:24
Трамп звільнив "нелояльних" членів Ради нацбезпеки за порадою конспірологині – ЗМІ
19:05
В ОП вважають чинним енергетичне перемир'я з РФ
19:04
футболЗбірна України зберегла за собою 25 сходинку в оновленому рейтингу ФІФА
18:57
відеоDeep State: Під Андріївкою Сили оборони відбили 3 штурми, ворог втратив 13 одиниць техніки
18:55
Після кібератаки: "Укрзалізниця" повідомила про повернення квитків
18:50
У Трампа допускають зниження мит для країн, які дозволять більший імпорт з США
Усі новини...
Реклама:
Реклама: