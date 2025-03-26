У Зеленського розповіли, яким бачать контингент європейських миротворців в Україні

Україна очікує на "серйозний" внесок європейських країн у потенційну місію з гарантування миру у вигляді готових до потенційного бою військ, а не формальних миротворців.

Джерело: заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтервʼю агентству AFP, "Європейська правда"

Деталі: За словами представника ОП, Україні "не потрібні миротворці, блакитні шоломи, неозброєні чи щось подібне" або присутність європейських сил заради присутності – але й не потрібні європейські війська "для боротьби з Росією".

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Українська влада розуміє, що міжнародних військ на лінії зіткнення не буде, і Києву доведеться "насамперед покладатися" на власні збройні сили, наголосив заступник глави ОП.

Він пояснив, що Київ очікує від Європи потужної присутності в Україні і солдатів, готових до різних сценаріїв, зокрема до ракетних атак або атак з безпілотників.

"Якщо європейські країни серйозно налаштовані зробити свій внесок, вони повинні бути справді серйозними", – каже Жовква.

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Посадовець відмовився сказати, скільки європейських військ потрібно Україні, але зазначив, що "нам потрібно не 5000 чи 10 000".

"І річ не в кількості. Йдеться також про їхню готовність воювати, їхню готовність захищати, їхню готовність бути екіпірованими, їхню готовність розуміти, що Україна є невід'ємною частиною європейської безпеки", – зазначив Жовква.

Він припустив, що європейські сили могли б допомогти захистити кордон України з Білоруссю, вивільнивши українські війська для розгортання в більш небезпечних регіонах.

"Нам не потрібна міжнародна присутність десь у Львові", – зауважив заступник глави ОП.

Що передувало: Так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

Але, за даними джерел Reuters у європейських дипломатичних колах, у Європі все більше сумніваються в реалістичності цього варіанту через логістичні проблеми, брак військ і спротив Росії та відсутність гарантій безпеки США.