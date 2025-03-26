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У Зеленского рассказали, каким видят контингент европейских миротворцев в Украине

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 26 марта 2025, 20:43
У Зеленского рассказали, каким видят контингент европейских миротворцев в Украине
Игорь Жовква. фото ОП

Украина ожидает "серьезного" вклада европейских стран в потенциальную миссию по обеспечению мира в виде готовых к возможному бою войск, а не формальных миротворцев.

Источник: заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью агентству AFP, "Европейская правда"

Детали: По словам представителя ОП, Украине "не нужны миротворцы, голубые каски, невооруженные или что-то подобное" или присутствие европейских сил ради присутствия - но и не нужны европейские войска "для борьбы с Россией".

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Украинская власть понимает, что международных войск на линии соприкосновения не будет, и Киеву придется "прежде всего полагаться" на собственные вооруженные силы, подчеркнул заместитель главы ОП.

Он пояснил, что Киев ожидает от Европы мощного присутствия в Украине и солдат, готовых к различным сценариям, в частности к ракетным атакам или атакам с беспилотников.

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"Если европейские страны серьезно настроены сделать свой вклад, они должны быть действительно серьезными", – говорит Жовква.

Чиновник отказался сказать, сколько европейских войск нужно Украине, но отметил, что "нам нужно не 5000 или 10 000".

"И дело не в количестве. Речь идет также об их готовности воевать, их готовности защищать, их готовности быть экипированными, их готовности понимать, что Украина является неотъемлемой частью европейской безопасности", – отметил Жовква.

Он предположил, что европейские силы могли бы помочь защитить границу Украины с Беларусью, высвободив украинские войска для развертывания в более опасных регионах.

"Нам не нужно международное присутствие где-то во Львове", – отметил заместитель главы ОП.

Что предшествовало: Так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

Но, по данным источников Reuters в европейских дипломатических кругах, в Европе все больше сомневаются в реалистичности этого варианта из-за логистических проблем, нехватки войск и сопротивления России и отсутствия гарантий безопасности США.

миротворцыОфис президентавойна
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