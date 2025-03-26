Макрон анонсував новий пакет військової підтримки Україні на 2 млрд євро
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що Україна отримає пакет військової допомоги загальною вартістю 2 мільярди євро.
Джерело: Макрон на пресконференції в Парижі 26 березня, цитує "Європейська правда"
Деталі: За словами Макрона, союзникам України нині потрібно продумати "найбільш негайну підтримку" її сил.
"Хотів би сьогодні оголосити новий пакет військової підтримки України вартістю 2 млрд євро", – додав він, зазначивши, що пакет повинен "відповідати першочерговим потребам" українського війська.
До пакета, за словами Макрона, увійшли протитанкові ракети, засоби ППО, ракети для винищувачів Mirage, "ракети наземного захисту Mistral", а також бронемашини VAB AMX-10 RX.
"Це боєприпаси, включно з дистанційно керованими боєприпасами. І це також виробництво техніки в Україні завдяки партнерським відносинам з нашими оборонними підприємствами", – додав французький лідер.
Передісторія:
- На початку березня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив про наміри використати відсотки від заморожених активів РФ для підготовки пакета військової допомоги Україні на суму 195 млн євро.
- Зеленський прибув до Франції в середу для підготовки до безпекового саміту, який відбудеться в Парижі 27 березня й стосуватиметься "коаліції рішучих", яка готує підґрунтя для гарантування майбутнього повоєнного врегулювання.