Макрон анонсировал новый пакет военной поддержки Украине на 2 млрд евро

Макрон и Зеленский в Париже 26 марта. фото Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что Украина получит пакет военной помощи общей стоимостью 2 миллиарда евро.

Источник: Макрон на пресс-конференции в Париже 26 марта, цитирует "Европейская правда"

Детали: По словам Макрона, союзникам Украины сейчас нужно продумать "наиболее немедленную поддержку" ее сил.

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"Хотел бы сегодня объявить новый пакет военной поддержки Украины стоимостью 2 млрд евро", – добавил он, отметив, что пакет должен „соответствовать первоочередным потребностям" украинской армии.

В пакет, по словам Макрона, вошли противотанковые ракеты, средства ПВО, ракеты для истребителей Mirage, "ракеты наземной защиты Mistral", а также бронемашины VAB AMX-10 RX.

"Это боеприпасы, включая дистанционно управляемые боеприпасы. И это также производство техники в Украине благодаря партнерским отношениям с нашими оборонными предприятиями", – добавил французский лидер.

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