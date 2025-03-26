Макрон анонсировал новый пакет военной поддержки Украине на 2 млрд евро
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что Украина получит пакет военной помощи общей стоимостью 2 миллиарда евро.
Источник: Макрон на пресс-конференции в Париже 26 марта, цитирует "Европейская правда"
Детали: По словам Макрона, союзникам Украины сейчас нужно продумать "наиболее немедленную поддержку" ее сил.
"Хотел бы сегодня объявить новый пакет военной поддержки Украины стоимостью 2 млрд евро", – добавил он, отметив, что пакет должен „соответствовать первоочередным потребностям" украинской армии.
В пакет, по словам Макрона, вошли противотанковые ракеты, средства ПВО, ракеты для истребителей Mirage, "ракеты наземной защиты Mistral", а также бронемашины VAB AMX-10 RX.
"Это боеприпасы, включая дистанционно управляемые боеприпасы. И это также производство техники в Украине благодаря партнерским отношениям с нашими оборонными предприятиями", – добавил французский лидер.
Предыстория:
- В начале марта министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил о намерениях использовать проценты от замороженных активов РФ для подготовки пакета военной помощи Украине на сумму 195 млн евро.
- Зеленский прибыл во Францию в среду для подготовки к саммиту по безопасности, который состоится в Париже 27 марта и будет касаться "коалиции решительных", которая готовит основу для обеспечения будущего послевоенного урегулирования.