Російські війська масовано обстріляли Харків та Золочів: виникли пожежі, є постраждалі

Російські війська завдали ударів безпілотниками по Харкову та селищу Золочів, є пошкодження цивільної інфраструктури. Відомо про 9 постраждалих людей у Харкові та 8 у Золочеві.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов, міський голова Ігор Терехов, президент Володимир Зеленський

Деталі: За даними Терехова, у місті пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, за попередньою інформацією постраждав обʼєкт цивільної інфраструктури.

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Синєгубов повідомляє, що унаслідок ворожого удару по Харкову постраждала 12-річна дівчина. Вона госпіталізована до лікарні.

У місті пролунало щонайменше 15 вибухів.

Оновлено: Згодом Синєгубов повідомив, що в Київському районі Харкова унаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 25-річний чоловік.

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Станом на 22:07 Терехов повідомив про 8 постраждалих внаслідок масованого обстрілу.

За даними голови ОВА, також був приліт в селищі Золочів. Унаслідок цього постраждала 14 річна дівчинка, поранення отримали 67-річна та 60-річна жінки, ще троє людей отримали гостру реакцію на стрес.

Згодом на удар РФ відреагував президент України Володимир Зеленський та опублікував відео. Він зазначив, що на тлі ударів недоречно говорити про послаблення тиску на Росію.

Ordinary Ukrainian cities: Kharkiv, Sumy, Dnipro. Ordinary life, and Russian strikes that should never have happened. Every day in Ukraine is marked by large-scale attacks with strike drones, mostly “Shaheds”—it was Iran that taught Russia how to produce such drones.



Today,… pic.twitter.com/l1NjHPY6l1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 26, 2025

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні вже більш ніж десяток дронів ударили по нашому Харкову – одному з найбільших міст України. Пошкоджені звичайні будинки, станом на зараз постраждало 8 людей, в тому числі і 12-річна дівчинка. Жодна країна не повинна через таке проходити.

І на такому тлі точно недоречно та некорисно говорити про послаблення тиску на Росію, зняття санкцій тощо".

Оновлено о 23:38: У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через удар по Золочеву постраждали 8 людей: дівчина 18 років, її 26-річний брат, а також 67-річна жінка отримали множинні осколкові поранення. Їх госпіталізували до лікарні.

Також ще пʼять людей зазнали гострої реакції на стрес, серед них 4-річна дівчинка, троє жінок віком 46, 66 та 69 років, а також 48-річний чоловік.

фото - харківська обласна прокуратура

Один будинок зруйновано повністю, щонайменше 12 пошкоджено. Також пошкоджено адміністративну будівлю, місцевий стадіон та електромережі.

Водночас ДСНС повідомила, що в Харкові сталося 4 осередки займання, руйнації та пошкодження будівель. Найбільша пожежа площею 2500 м кв. сталася у виробничій будівлі.

фото - дснс

фото - дснс

За попередніми даними 9 осіб постраждало.