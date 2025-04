Російські війська масовано обстріляли Харків та Золочів: виникли пожежі, є постраждалі

Російські війська завдали ударів безпілотниками по Харкову та селищу Золочів, є пошкодження цивільної інфраструктури. Відомо про 9 постраждалих людей у Харкові та 8 у Золочеві.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов, міський голова Ігор Терехов, президент Володимир Зеленський

Деталі: За даними Терехова, у місті пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, за попередньою інформацією постраждав обʼєкт цивільної інфраструктури.

Синєгубов повідомляє, що унаслідок ворожого удару по Харкову постраждала 12-річна дівчина. Вона госпіталізована до лікарні.

У місті пролунало щонайменше 15 вибухів.

Оновлено: Згодом Синєгубов повідомив, що в Київському районі Харкова унаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 25-річний чоловік.

Станом на 22:07 Терехов повідомив про 8 постраждалих внаслідок масованого обстрілу.

За даними голови ОВА, також був приліт в селищі Золочів. Унаслідок цього постраждала 14 річна дівчинка, поранення отримали 67-річна та 60-річна жінки, ще троє людей отримали гостру реакцію на стрес.

Згодом на удар РФ відреагував президент України Володимир Зеленський та опублікував відео. Він зазначив, що на тлі ударів недоречно говорити про послаблення тиску на Росію.

Ordinary Ukrainian cities: Kharkiv, Sumy, Dnipro. Ordinary life, and Russian strikes that should never have happened. Every day in Ukraine is marked by large-scale attacks with strike drones, mostly “Shaheds”—it was Iran that taught Russia how to produce such drones.



Today,… pic.twitter.com/l1NjHPY6l1