Российские войска массированно обстреляли Харьков и Золочев: возникли пожары, есть пострадавшие

Российские войска нанесли удары беспилотниками по Харькову и поселку Золочев, есть повреждения гражданской инфраструктуры. Известно о 9 пострадавших людей в Харькове и 8 в Золочеве.

Источник: председатель ОВА Олег Синегубов, городской голова Игорь Терехов, президент Владимир Зеленский

Детали: По данным Терехова, в городе повреждены многоэтажные жилые дома, по предварительной информации пострадал объект гражданской инфраструктуры.

Синегубов сообщает, что в результате вражеского удара по Харькову пострадала 12-летняя девушка. Она госпитализирована в больницу.

В городе прогремело по меньшей мере 15 взрывов.

Обновлено: Впоследствии Синегубов сообщил, что в Киевском районе Харькова в результате вражеского обстрела ранения получил 25-летний мужчина.

По состоянию на 22:07 Терехов сообщил о 8 пострадавших в результате массированного обстрела.

По данным председателя ОВА, также был прилет в поселке Золочев. В результате этого пострадала 14-летняя девочка, ранения получили 67-летняя и 60-летняя женщины, еще три человека получили острую реакцию на стресс.

Впоследствии на удар РФ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский и опубликовал видео. Он отметил, что на фоне ударов неуместно говорить об ослаблении давления на Россию.

Ordinary Ukrainian cities: Kharkiv, Sumy, Dnipro. Ordinary life, and Russian strikes that should never have happened. Every day in Ukraine is marked by large-scale attacks with strike drones, mostly “Shaheds”—it was Iran that taught Russia how to produce such drones.



Today,… pic.twitter.com/l1NjHPY6l1