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Российские войска массированно обстреляли Харьков и Золочев: возникли пожары, есть пострадавшие

Татьяна ОлейникСреда, 26 марта 2025, 23:53
Российские войска массированно обстреляли Харьков и Золочев: возникли пожары, есть пострадавшие
Фото из телеграм-канала Дениса Шмыгаля

Российские войска нанесли удары беспилотниками по Харькову и поселку Золочев, есть повреждения гражданской инфраструктуры. Известно о 9 пострадавших людей в Харькове и 8 в Золочеве.

Источник: председатель ОВА Олег Синегубов, городской голова Игорь Терехов, президент Владимир Зеленский

Детали: По данным Терехова, в городе повреждены многоэтажные жилые дома, по предварительной информации пострадал объект гражданской инфраструктуры.

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Синегубов сообщает, что в результате вражеского удара по Харькову пострадала 12-летняя девушка. Она госпитализирована в больницу.

В городе прогремело по меньшей мере 15 взрывов.

Обновлено: Впоследствии Синегубов сообщил, что в Киевском районе Харькова в результате вражеского обстрела ранения получил 25-летний мужчина.

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По состоянию на 22:07 Терехов сообщил о 8 пострадавших в результате массированного обстрела.

По данным председателя ОВА, также был прилет в поселке Золочев. В результате этого пострадала 14-летняя девочка, ранения получили 67-летняя и 60-летняя женщины, еще три человека получили острую реакцию на стресс.

Впоследствии на удар РФ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский и опубликовал видео. Он отметил, что на фоне ударов неуместно говорить об ослаблении давления на Россию.

Прямая речь Зеленского: "Сегодня уже более десятка дронов ударили по нашему Харькову - одному из крупнейших городов Украины. Повреждены обычные дома, по состоянию на сейчас пострадало 8 человек, в том числе и 12-летняя девочка. Ни одна страна не должна через такое проходить.

И на таком фоне точно неуместно и бесполезно говорить об ослаблении давления на Россию, снятие санкций и т.д.".

Обновлено в 23:38: В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что из-за удара по Золочеву пострадали 8 человек: девушка 18 лет, ее 26-летний брат, а также 67-летняя женщина получили множественные осколочные ранения. Их госпитализировали в больницу.

Также еще пять человек получили острую реакцию на стресс, среди них 4-летняя девочка, три женщины в возрасте 46, 66 и 69 лет, а также 48-летний мужчина.

 
фото - харьковская областная прокуратура

Один дом разрушен полностью, по меньшей мере 12 повреждены. Также повреждено административное здание, местный стадион и электросети.

В то же время ГСЧС сообщила, что в Харькове произошло 4 очага возгорания, разрушения и повреждения зданий. Самый большой пожар площадью 2500 м кв. произошел в производственном здании.

 
фото - гсчс
 
фото - гсчс

По предварительным данным 9 человек пострадали.

Харьковобстрелвойна
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