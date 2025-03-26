ЗСУ на Курщині знищили КСП російського батальйону разом із командиром
Середа, 26 березня 2025, 22:32
Сили оборони знищили командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ в районі Вікторівка-Успенівка Курської області.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Сили оборони України успішно уразили та знищили командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії в районі Вікторівка – Успенівка, що на території РФ".
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Деталі: У Генштабі уточнюють, що серед ліквідованого особового складу окупантів був і командир 1-го батальйону 9-го МСП.