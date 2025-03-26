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ВСУ на Курщине уничтожили КСП российского батальона вместе с командиром

Татьяна ОлейникСреда, 26 марта 2025, 22:32
ВСУ на Курщине уничтожили КСП российского батальона вместе с командиром
Фото - ГЕнштаб ВСУ

Силы обороны уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии ВС РФ в районе Викторовка-Успеновка Курской области.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Силы обороны Украины успешно поразили и уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии в районе Викторовка – Успеновка, что на территории РФ".

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Детали: В Генштабе уточняют, что среди ликвидированного личного состава оккупантов был и командир 1-го батальона 9-го МСП.

Курская область войнаобстрел
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