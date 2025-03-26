Втеча Комарницького: полетіли голови трьох поліціянтів, СБУ оголосила їм підозру

Через виїзд за кордон колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, який фігурує у справі про заволодіння землею столиці, звільнили трьох співробітників поліції.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

Дослівно: "Національна поліція України, і зокрема, були активно залучені до проведення масштабних розшукових заходів щодо Дениса Комарницького.

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Разом із тим, нам стало відомо про факти причетності двох співробітників Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області до протиправної діяльності. Реакція з нашого боку була негайною та принциповою: зазначені працівники вже звільнені з лав Національної поліції, а слідчими СБУ їм оголошено підозри. Крім того, з займаної посади відразу було звільнено керівника територіального управління".

Що передувало: "Українська правда" знайшла за кордоном колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького, якого правоохоронці підозрюють у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею.

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