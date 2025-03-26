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Втеча Комарницького: полетіли голови трьох поліціянтів, СБУ оголосила їм підозру

Валентина РоманенкоСереда, 26 березня 2025, 22:47
Втеча Комарницького: полетіли голови трьох поліціянтів, СБУ оголосила їм підозру
Денис Комарницький

Через виїзд за кордон колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, який фігурує у справі про заволодіння землею столиці, звільнили трьох співробітників поліції.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

Дослівно: "Національна поліція України, і зокрема, були активно залучені до проведення масштабних розшукових заходів щодо Дениса Комарницького.

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Разом із тим, нам стало відомо про факти причетності двох співробітників Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області до протиправної діяльності. Реакція з нашого боку була негайною та принциповою: зазначені працівники вже звільнені з лав Національної поліції, а слідчими СБУ їм оголошено підозри. Крім того, з займаної посади відразу було звільнено керівника територіального управління".

Що передувало: "Українська правда" знайшла за кордоном колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького, якого правоохоронці підозрюють у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею.

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Знати більше: Попавсь. На чому зловили "смотрящого" за Києвом Комарницького

Передісторія:

  • 6 лютого 2025 року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницького.
  • Пізніше пресслужба НАБУ повідомила, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура "проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді".
  • В рамках цієї справи ВАКС на два місяці відправив під варту заступника голови КМДА Петра Оленича та встановив йому заставу у розмірі 15 млн грн. Голові комісії з земельних питань Михайлу Терентьєву також обрали запобіжний захід — два місяці тримання під вартою з можливістю застави у майже 20 мільйонів гривень.
  • 10 лютого стало відомо, що Комарницький намагається покинути територію України, правоохоронці вживають заходів для його затримання.

корупціяКиївполіція
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