Втеча Комарницького: полетіли голови трьох поліціянтів, СБУ оголосила їм підозру
Через виїзд за кордон колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, який фігурує у справі про заволодіння землею столиці, звільнили трьох співробітників поліції.
Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції
Дослівно: "Національна поліція України, і зокрема, були активно залучені до проведення масштабних розшукових заходів щодо Дениса Комарницького.
Разом із тим, нам стало відомо про факти причетності двох співробітників Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області до протиправної діяльності. Реакція з нашого боку була негайною та принциповою: зазначені працівники вже звільнені з лав Національної поліції, а слідчими СБУ їм оголошено підозри. Крім того, з займаної посади відразу було звільнено керівника територіального управління".
Що передувало: "Українська правда" знайшла за кордоном колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького, якого правоохоронці підозрюють у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею.
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Передісторія:
- 6 лютого 2025 року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницького.
- Пізніше пресслужба НАБУ повідомила, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура "проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді".
- В рамках цієї справи ВАКС на два місяці відправив під варту заступника голови КМДА Петра Оленича та встановив йому заставу у розмірі 15 млн грн. Голові комісії з земельних питань Михайлу Терентьєву також обрали запобіжний захід — два місяці тримання під вартою з можливістю застави у майже 20 мільйонів гривень.
- 10 лютого стало відомо, що Комарницький намагається покинути територію України, правоохоронці вживають заходів для його затримання.