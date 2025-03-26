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Побег Комарницкого: полетели головы трех полицейских, СБУ объявила им подозрение

Валентина РоманенкоСреда, 26 марта 2025, 22:47
Побег Комарницкого: полетели головы трех полицейских, СБУ объявила им подозрение
Денис Комарницкий

Из-за выезда за границу бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого, который фигурирует в деле о завладении землей столицы, уволили трех сотрудников полиции.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции

Дословно: "Национальная полиция Украины, и в частности, были активно привлечены к проведению масштабных розыскных мероприятий в отношении Дениса Комарницкого.

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Вместе с тем, нам стало известно о фактах причастности двух сотрудников Управления стратегических расследований в Закарпатской области к противоправной деятельности. Реакция с нашей стороны была немедленной и принципиальной: указанные работники уже уволены из рядов Национальной полиции, а следователями СБУ им объявлено подозрения. Кроме того, с занимаемой должности сразу был уволен руководитель территориального управления".

Что предшествовало: "Украинская правда" нашла за границей бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, которого правоохранители подозревают в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей.

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Предыстория:

  • 6 февраля 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия у бизнесмена Дениса Комарницкого.
  • Позже пресс-служба НАБУ сообщила, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура "проводят масштабную операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете". 
  • В рамках этого дела ВАКС на два месяца отправил под стражу заместителя председателя КГГА Петра Оленича и установил ему залог в размере 15 млн грн. Председателю комиссии по земельным вопросам Михаилу Терентьеву также избрали меру пресечения - два месяца содержания под стражей с возможностью залога в почти 20 миллионов гривен/
  • 10 февраля стало известно, что Комарницкий пытается покинуть территорию Украины, правоохранители принимают меры для его задержания.

коррупцияКиевполиция
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