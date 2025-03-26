Побег Комарницкого: полетели головы трех полицейских, СБУ объявила им подозрение
Из-за выезда за границу бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого, который фигурирует в деле о завладении землей столицы, уволили трех сотрудников полиции.
Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции
Дословно: "Национальная полиция Украины, и в частности, были активно привлечены к проведению масштабных розыскных мероприятий в отношении Дениса Комарницкого.
Вместе с тем, нам стало известно о фактах причастности двух сотрудников Управления стратегических расследований в Закарпатской области к противоправной деятельности. Реакция с нашей стороны была немедленной и принципиальной: указанные работники уже уволены из рядов Национальной полиции, а следователями СБУ им объявлено подозрения. Кроме того, с занимаемой должности сразу был уволен руководитель территориального управления".
Что предшествовало: "Украинская правда" нашла за границей бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, которого правоохранители подозревают в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей.
Предыстория:
- 6 февраля 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия у бизнесмена Дениса Комарницкого.
- Позже пресс-служба НАБУ сообщила, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура "проводят масштабную операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете".
- В рамках этого дела ВАКС на два месяца отправил под стражу заместителя председателя КГГА Петра Оленича и установил ему залог в размере 15 млн грн. Председателю комиссии по земельным вопросам Михаилу Терентьеву также избрали меру пресечения - два месяца содержания под стражей с возможностью залога в почти 20 миллионов гривен/
- 10 февраля стало известно, что Комарницкий пытается покинуть территорию Украины, правоохранители принимают меры для его задержания.