Побег Комарницкого: полетели головы трех полицейских, СБУ объявила им подозрение

Из-за выезда за границу бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого, который фигурирует в деле о завладении землей столицы, уволили трех сотрудников полиции.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции

Дословно: "Национальная полиция Украины, и в частности, были активно привлечены к проведению масштабных розыскных мероприятий в отношении Дениса Комарницкого.

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Вместе с тем, нам стало известно о фактах причастности двух сотрудников Управления стратегических расследований в Закарпатской области к противоправной деятельности. Реакция с нашей стороны была немедленной и принципиальной: указанные работники уже уволены из рядов Национальной полиции, а следователями СБУ им объявлено подозрения. Кроме того, с занимаемой должности сразу был уволен руководитель территориального управления".

Что предшествовало: "Украинская правда" нашла за границей бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, которого правоохранители подозревают в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей.

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