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Повторний удар БпЛА по Конотопу: ворог атакував місце, де працювали рятувальники

Іван Д'яконовЧетвер, 27 березня 2025, 02:07
Повторний удар БпЛА по Конотопу: ворог атакував місце, де працювали рятувальники
Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч на 27 березня в Конотопі на Сумщині стався повторний удар російського безпілотника по місцю, де працювали рятувальники, які ліквідовували наслідки попередньої атаки.

Джерело: міський голова Конотопа Артем Семеніхін, "Кордон.Медіа"

Деталі: За словами мера, БпЛА повторний удар прийшовся по місцю де працювали екстрені служби після попередньої атаки. 

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"Спроба вдарити по рятувальникам і швидким", – зазначив міський голова.

Під час першого удару внаслідок атаки була поранена одна людина.

Сумська областьбезпілотникижертви
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