Повторный удар БпЛА по Конотопу: враг атаковал место, где работали спасатели
Четверг, 27 марта 2025, 02:07
В ночь на 27 марта в Конотопе на Сумщине произошел повторный удар российского беспилотника по месту, где работали спасатели, которые ликвидировали последствия предыдущей атаки.
Источник: городской голова Конотопа Артем Семенихин, "Кордон.Медиа"
Детали: По словам мэра, БпЛА повторный удар пришелся по месту где работали экстренные службы после предыдущей атаки.
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"Попытка ударить по спасателям и скорым", – отметил городской глава.
Во время первого удара в результате атаки был ранен один человек.