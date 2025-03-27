Повторный удар БпЛА по Конотопу: враг атаковал место, где работали спасатели

В ночь на 27 марта в Конотопе на Сумщине произошел повторный удар российского беспилотника по месту, где работали спасатели, которые ликвидировали последствия предыдущей атаки.

Источник: городской голова Конотопа Артем Семенихин, "Кордон.Медиа"

Детали: По словам мэра, БпЛА повторный удар пришелся по месту где работали экстренные службы после предыдущей атаки.

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"Попытка ударить по спасателям и скорым", – отметил городской глава.

Во время первого удара в результате атаки был ранен один человек.