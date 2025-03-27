Білий дім: Трамп і далі довіряє членам адміністрації, які спілкувались у Signal

У Білому домі відкинули припущення про можливі звільнення членів адміністрації президента Дональда Трампа, які фігурували в листуванні в месенджері Signal стосовно ударів по хуситах у Ємені.

Джерело: речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу 26 березня, передає "Європейська правда"

Деталі: У Левітт запитали про перспективу звільнень посадовців, які фігурували у листуванні в Signal.

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"Я щойно говорила з президентом, і він продовжує довіряти своїй команді національної безпеки", – відповіла на це речниця.

Передісторія: