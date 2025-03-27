Білий дім: Трамп і далі довіряє членам адміністрації, які спілкувались у Signal
Четвер, 27 березня 2025, 02:44
У Білому домі відкинули припущення про можливі звільнення членів адміністрації президента Дональда Трампа, які фігурували в листуванні в месенджері Signal стосовно ударів по хуситах у Ємені.
Джерело: речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу 26 березня, передає "Європейська правда"
Деталі: У Левітт запитали про перспективу звільнень посадовців, які фігурували у листуванні в Signal.
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"Я щойно говорила з президентом, і він продовжує довіряти своїй команді національної безпеки", – відповіла на це речниця.
Передісторія:
- Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг у матеріалі в понеділок, 24 березня, розповів, як його випадково додали до групового чату в Signal, де посадовці адміністрації Трампа обговорювали плани авіаударів по хуситах у Ємені.
- Учасники чату публікували таємну інформацію, зокрема про питання національної безпеки та оперативну розвідку, яку за законом не можна поширювати за межами захищених урядових систем звʼязку.
- Волц узяв на себе "повну відповідальність" за включення редактора The Atlantic до закритого чату, але при цьому намагався звинувачувати журналіста, що той "якось просочився туди".
- Оскільки в останні дні й сам Трамп, і посадовці його адміністрації неодноразово заперечували, що в чаті обговорювалась секретна інформація, The Atlantic у середу опублікувало статтю з конкретними даними про дії авіації, що завдавала ударів по Ємену.
- Сам Трамп тим часом наполягає, що в переписці між його командою у Signal не було нічого, що могло б "скомпрометувати" плани атаки в Ємені, хоча він і визнав, що хтось, можливо, "облажався".